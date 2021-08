Essen: Rü-Oktoberfest 2021 findet statt! Doch Veranstalter fällt drastische Entscheidung

Essen. Das Rü-Oktoberfest in Essen wird in diesem Jahr stattfinden. Nach monatelangen Absprachen eigentlich eine positive Nachricht, oder?

Doch es gibt eine kurzfristige Änderung, durch die womöglich nicht jeder, der ein Ticket hat, auch hingehen kann. Die Meinungen der Essener gehen bei diesem drastischen Schritt auseinander.

Essen: Nur Geimpfte oder Genesene dürfen zum Rü-Oktoberfest. (Archivbild) Foto: FUNKE Foto Services

Essen: Rü-Oktoberfest 2021 darf stattfinden – strenge Regeln für Besucher

Die Veranstalter des Rü-Oktoberfests gehen einen Schritt, der in der Politik derzeit noch heiß diskutiert wird – das Ganze in Abstimmung mit der Stadt Essen.

+++ Essen: Prozess gegen Uniklinik-Arzt – er soll Corona-Patienten getötet haben +++

So wird das Rü-Oktoberfest nicht unter den berühmt berüchtigten „3Gs“, sondern „2Gs“ stattfinden. Sprich, wer an der Veranstaltung teilnehmen will, der muss genesen oder geimpft sein – ein negativer Corona-Test reicht zum Einlass nicht aus.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

Wer aus diesem Grund seine Reservierung nicht wahrnehmen kann, kann diese bei den Veranstaltern bis zum 23. August stornieren.

Essen: Das Rü-Oktoberfest wird unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden. (Archivbild) Foto: FUNKE Foto Services

„Uns ist bewusst, dass dies eine sehr kurzfristige Änderung für die Voraussetzung unserer Veranstaltung ist“, bedauern die Veranstalter des Rü-Oktoberfests auf Facebook. Mit einem Hinweis auf die Website der Stadt Essen appellieren sie an die Bürger: „Lass Dich impfen, unkompliziert, ohne Termin. Es war noch nie so einfach.“

---------------

Weitere News aus Essen:

---------------

Nicht alles Essener sind von dieser Maßnahme begeistert.

Essen: Meinungen gehen auseinander – „unter der Gürtellinie“

Für die „2G“-Regel auf dem Rü-Oktoberfest haben viele Essener vollstes Verständnis und schreiben:

„Sehr gute Entscheidung“

„Mega. Sorry Leute, aber bevor du gar nichts machen kannst als Veranstalter, machst du es lieber so!“

„Gute Entscheidung und sinnvolle Auflage der Stadt. Wer sich nicht impfen lässt ist selbst schuld!“

Bei anderen stößt die Maßnahme allerdings auf große Kritik: „Ich geh zwar nicht hin, aber ihr habt einen an der Klatsche. Schön die Zwei-Klassen-Gesellschaft fördern“, schreibt ein wütender Nutzer auf Facebook. „Diese Aktion geht sowas von unter die Gürtellinie. Dass hätte ich nicht gedacht“, findet auch ein weiterer Essener.

„Als Veranstalter steht es euch frei, solche Entscheidungen zu treffen. Persönlich halte ich es für eine Sauerei. Wenn euch die sogenannte Sicherheit so wichtig wäre, dann konsequent absagen“, fügt ein Dritter seine Meinung hinzu. (mkx)

Essen: Große RTL-Liveshow im Revier – so kannst du dabei sein

So viel Action hat man in Essen lange nicht erlebt! Der Fernsehsender RTL veranstaltet eine riesige Liveshow an einem der beliebtesten Orte der Stadt Essen. SO kannst du dabei sein <<<