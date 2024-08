Wetter in NRW: Hitze-Tage enden mit Knall – „Da kann es ordentlich scheppern!“

Der August hat denjenigen, die den Sommer lieben, gute Laune gemacht. Es gab viele warme Tage, einige Freibadbesuche standen auf dem Programm und die Schlangen an den Eisdielen waren lang. Gerade rechtzeitig zum Ende der Sommerferien zeigte sich das Wetter in NRW noch einmal von der besten Seite. „Der Sommer hat noch nicht fertig“, hat es Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ angekündigt (hier mehr dazu<<).

Doch wo Sommerhitze kommt, sind oftmals auch Sommergewitter nicht weit entfernt. So auch in den kommenden Tagen.

Wetter in NRW: Gewitter in Anbahnung?

Die kommenden Tage bringen Sommerwärme, dann Hitze und dann auch teils starke Schauer und Gewitter, prognostiziert der Meteorologe Dominik Jung. Und die könnten teilweise heftig werden. Dabei knallt es teilweise recht ordentlich mit Orkanböen, Starkregen und Hagel. Anfang der Woche erwarten uns noch einmal Temperaturen über 30 Grad, doch ab Mittwoch (14. August) zieht ein Unwetter herbei. „Zum Mittwoch hinein, da kann es wirklich ordentlich scheppern“, so Jung.

+++ Wetter in NRW: Spektakuläres Phänomen am Himmel zurück – jetzt kommt es mit aller Macht +++

So richtig abkühlen wird es wohl nicht, denn die Temperaturen bleiben deutlich über 20 Grad. Wo genau das Gewitter niedergeht, lässt sich aber noch nicht genau sagen. Sicher ist, dass das Wetter in NRW immer wieder einzelne Schauer und Gewitter bringen wird. Zum Wochenende ab dem 16. August sinken die Temperaturen dann leicht auf rund 20 Grad.

Auch interessant:

Die Meinungen über die hohen Temperaturen sind gespalten. „Man sollte dieses Wetter einfach genießen!!“, findet einer in den Kommentaren, während ein anderer User schreibt: „Alles über 25 Grad nervt.“ Fakt ist, dass sich die Menschen in den nächsten Tagen auf richtig sommerlich warmes Wetter in NRW einstellen müssen. Wo genau das Gewitter dann runterkommt, bleibt abzuwarten – aber dass es krachen wird, scheint schon jetzt sicher.