Wetter in NRW: Experte traut seinen Augen kaum – „Wirklich extrem krass“

Der Frühling steht in den Startlöchern – zumindest meteorologisch. Am 1. März 2023 verabschiedet sich der Winter und überlässt seinem Nachfolger den Platz. Für das Wetter in NRW bedeutet das seichte Temperaturveränderungen und eine Schneefall-Tendenz.

Während die Nächte kalt sind, schaut am Tag gerne mal die Sonne vorbei. Mit Blick aufs Wochenende (4. und 5. Februar) schwenkt das Wetter in NRW dann um und die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt.

Wetter in NRW: Experte spricht von Schnee

Schuld daran haben die Luftmassen, die über Deutschland ziehen. Wetter-Experte Dominik Jung traut beim Blick auf die Grafik seinen Augen kaum. „Ich zeig’s mal, weil es wirklich extrem krass aussieht. Um den 14. März herum würde uns eine Luftmassengrenze erreichen und nordöstlich davon gäbe es reichlich Neuschnee.“

Wetter-Vorhersage in NRW: So werden die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Dienstag: 4 bis 7 Grad, meist freundlich und trocken

4 bis 7 Grad, meist freundlich und trocken Mittwoch: 4 bis 11 Grad, immer wieder Sonnenschein, im Norden auch Wolken, trocken

4 bis 11 Grad, immer wieder Sonnenschein, im Norden auch Wolken, trocken Donnerstag: 4 bis 13 Grad, oftmals trocken, ein Mix aus Sonne und Wolken

4 bis 13 Grad, oftmals trocken, ein Mix aus Sonne und Wolken Freitag: 6 bis 11 Grad, durchwachsen, mal Sonne, mal Wolken

Reichlich Neuschnee bedeutet zum Teil 40 bis 50 Zentimeter Schnee entlang der Luftmassengrenze im Norden von Deutschland. Für den Südwesten sieht es dagegen deutlich milder aus. In höheren Lagen in NRW könnte es demnach leichte Ausläufer des erwarteten Schnees geben, vorzugsweise wird allerdings Regen erwartet.

Wetter in NRW: So wird der Frühlingsanfang

Auch, wenn es danach klingt, als würde der Winter jetzt auf den letzten Metern nochmal so richtig seine Kraft entfalten, ist es Wetter-Experte Jung nach in den letzten Monaten deutlich zu trocken gewesen für die Jahreszeit.

Mit Blick auf den Sommer könnte der aktuell spärliche Niederschlag zu extremer Trockenheit führen.

Für den Frühlingsanfang bedeutet die Prognose zunächst aber erstmal einen trockenen Start mit mäßigen Temperaturen, bei denen sich aber durchaus schon ein Eis genießen lässt.