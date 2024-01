Wetter in NRW: Winterkälte noch nicht vorbei? Experte spricht plötzlich wieder von Schnee

Das Wetter in NRW überraschte die Menschen in den vergangenen Wochen mit milden Temperaturen, Sonnenschein und nur selten einigen wenigen Regentropfen. Ist der Winter nun offiziell vorbei, oder kommt in den nächsten Wochen doch noch einmal eine Kältefront auf NRW zu? Der Wetterexperte Dominik Jung wagt einen ersten Ausblick in die kommenden Februar-Wochen.

Nicht nur die Sonne, die schon etwas Kraft hat, sondern auch die 12 bis 15 Grad und das leichte Vogelgezwitscher haben in den vergangenen Tagen den ein oder anderen Spaziergänger vor die Tür gelockt. Sind das etwa schon Frühlingsvorboten? Oder kommt der Schnee und die frostige Kälte noch einmal zurück?

Wetter in NRW mit „Schnee im Gepäck“

„Viele haben mich schon gefragt ob es das gewesen ist mit dem Winter 2023/24. Gegenfrage: Wer würde denn den Sommer schon für beendet erklären Anfang August?“, witzelt der Wetter-Experte Dominik Jung in einem seiner neusten Videos. Immerhin sind ein Märzwinter und Schneeschauer im April nicht allzu unwahrscheinlich. Doch wie sieht das Wetter in NRW konkret in den kommenden Wochen aus? Könnte bereits im Februar die nächste Kältewelle über Deutschland hereinbrechen?

„Noch heißt es erstmal abwarten“, so Jung. Immerhin ist der metrologische Winter noch lange nicht vorbei. Besonders die neueste Wetterprognose des europäischen Wettermodells könnte die Herzen echter Winter-Liebhaber höher schlagen lassen. In der zweiten Februar-Hälfte könnte es vielleicht nochmal kälter werden und auch „Schnee nochmal mit im Gepäck“ sei nicht unwahrscheinlich, so Jung.

Ein Blick in die nähere Zukunft zeigt jedoch erstmal: Am ersten Februar-Wochenende wird es stürmisch und auch ortsweise Regen ist mit drin. Statt ruhigem Hochdruck-Wetter, dominiert eher eine unbeständige Wetterlage die Gemüter. Wie es in puncto Schnee und erneuter Wintereinbruch tatsächlich weiter geht, bleibt jedoch erstmal abzuwarten.