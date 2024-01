Wetter in NRW: Experte sieht heftige Wende kommen – „Schwung in der Wetterküche“

Der Januar ist so gut wie vorbei und das Wetter in NRW will so gar nicht mehr in Winterstimmung kommen. Kein Wunder, dass sich Meteorologen jetzt mit der Frage beschäftigen, ob der Winter überhaupt noch zurückkehrt.

+++ Wetter in NRW: Kommt der harte Winter bald zurück? Experte wird deutlich +++

Was sie jetzt aber noch viel mehr beschäftigen dürfte, ist der Wetterumschwung, der NRW bevorsteht. Schon am Wochenende geht es los.

Wetter in NRW: Es wird wild

Das erste Februar-Wochenende steht an und mit ihm auch ein ruppiger Wetterwechsel. Zwar bleibt uns das unverhältnismäßig milde Wetter erst einmal erhalten, doch zeichnet sich nun noch erneut eine Lage ab. Der ein oder andere dürfte es bereits erahnen.

Es wird wieder stürmisch in der Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht bereits Anfang der Woche von starken Böen mit 60 Kilometer pro Stunde in der Eifel. Am Samstag dürften die dann noch mal zulegen. Zudem wird es nass.

„Da kommt ab dem Wochenende ein bisschen mehr Schwung in die Wetterküche rein“, warnt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Sonntag legt das Wetter eine kurze Trockenpause an, aber der Montag (5. Februar) dürfte dann alles wieder in den Schatten stellen.

Winter ade?

In der neuen Woche dürften die Sturmböen weiter an Fahrt aufnehmen. Wie stark sie werden, kann allerdings so viele Tage vorher noch nicht genau vorhergesagt werden.

Was jedoch klar sein dürfte, ist, dass die erste Februarhälfte wenig Kälte mit sich bringt. Dauerfrost oder gar eine geschlossene Schneedecke sei da absolut nicht zu erwarten. Die milde Luft bleibt über NRW. Bis Mitte Februar ist wohl kaum mit Temperaturen unter null Grad zu rechnen, eher mit plus zehn Grad. „So kann das mit Winterwetter oder Schnee erst mal nix werden“, muss Jung enttäuschen.

Aber dafür gäbe es ja noch die zweite Februarhälfte oder den März. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass es im März oder sogar im April noch mal kälter wird.