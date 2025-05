Bei DIESEN Grünen-Aussagen muss Markus Lanz lachen: „Habe ich so noch nicht gesehen“

Friedrich Merz ist Kanzler. Deutschland hat wieder eine Regierung. Wenn man so will, ist das wohl das Positivste, was man aus den Stunden des 6. Mai 2025 mitnehmen kann. Denn das, was sich in Berlin an diesem Tag abgespielt hatte, hatte es in der Bundesrepublik Deutschland so noch nicht gegeben, erhielt der Sauerländer Merz doch im ersten Wahlgang nicht die ausreichende Anzahl an Stimmen. Es brauchte einen zweiten Wahlgang und viele Diskussionen, um Merz zum Kanzler zu machen. Ein Thema, das auch Markus Lanz und seine Gäste Franziska Brandtner (Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen) und Martin Huber (Generalsekretär der CDU) noch immer beschäftigte.

Vor allem Brandtner schilderte mit eindrücklichen Worten gegenüber Markus Lanz, wie sie diesen bis dato einmaligen Vorgang wahrnahm. „Ich war schockiert. Es gab ja ein paar, die vorher gesagt haben, das kann passieren. Zwölf Stimmen über den Durst ist nicht viel. Es gab auch ein paar Wetten, ich hatte dagegen gewettet. Ich habe gesagt, der kriegt eine Mehrheit“, so die Grünen-Chefin.

Bei Markus Lanz geht es nochmals um die Kanzlerwahl

Es sei also schon ein denkbares Szenario gewesen, hakte Lanz nach. Durchaus, so Brandtner, „es war ein denkbares Szenario. Aber irgendwie hat auch keiner geglaubt, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil das nicht hinbekommen.“

Für sie, so Brandtner, „war das schockierend zu sehen, dass im Deutschen Bundestag eine Koalition antritt, Friedrich Merz, der immer gesagt hat: Die können es nicht, zur Ampel, also, die angetreten sind, um es besser zu machen, und am ersten Tag scheitern. Das war natürlich auch ein fatales Signal nach außen. In unsere Bevölkerung hinein, nach Europa…“

Schadenfreude habe sie nicht verspürt, so die Politikerin. Ein kleines Nachtreten konnte sie sich aber dennoch nicht verkneifen: Sie hätten zum zweiten Mal, seit sie in der Opposition sind, Friedrich Merz gerettet. Da musste sogar Markus Lanz lachen: „Das habe ich so noch nicht gesehen. Hart zugespitzt, aber kann man so sehen.“