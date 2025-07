Wetter-Experte warnt vor nächster Hitzewelle in NRW – „Schlag auf Schlag“

Nach der Hitzewelle ist vor der nächsten Hitzewelle – so sieht es jedenfalls aktuell aus. Und auch Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ warnt in seinem neuesten Video vor der nächsten Hitzespitze. Zunächst dürfte Mittwoch (2. Juli) der wärmste Tag in NRW werden. Bis zu 40 Grad sind angesagt!

Doch auch danach lässt der Sommer nicht locker und sorgt in den kommenden Tagen immer wieder für neue Höchsttemperaturen in NRW.

Wetter in NRW läuft zu Höchstform auf

Kaum mal 25 Grad in der Nacht und dann 40 Grad am Tag – NRW steht der bisher heißeste Tag am Mittwoch bevor. Hoch Bettina läuft zur Höchstform auf, doch dann könnte es punktuell kräftige Schauer und Gewitter geben, was zu einer kleinen Abkühlung auf 24 Grad am Donnerstag verhilft.

Doch die Hitzewelle ist damit nicht gebrochen. Schon bäumt sie sich zum nächsten Schlag auf, der uns am Samstag (5. Juli) erreichen dürfte. Diplom-Meteorologe Jung rechnet erneut mit über 30 Grad. Am Sonntag können wir uns dann bei 25 Grad davon erholen. Aber auch danach geht es heiß weiter.

Hitzewetter in NRW dauert an

Ab dem 10. Juli weisen die Prognosen auf eine erneute Hitzeperiode hin. Das Ensemblemittel liegt dann bei 28 Grad mit Ausreißern über 35, örtlich sogar 41 Grad. „Der Trend ist ziemlich deutlich nach oben gerichtet“, sagt Jung. Jetzt geht es wohl „Schlag auf Schlag“.

Nach einem viel zu warmen Juni mit zwei Grad über dem neuen Klimamittel (1991-2020) und drei über dem alten (1961-1990) sowie 138 Prozent beim Sonnenscheinsoll und nur 72 Prozent vom zu erwartenden Regen dürfte auch der Juli entsprechend weitergehen. Hohe Temperaturen und nur wenig Regen sind laut „wetter.net“-Experte Jung zu erwarten.