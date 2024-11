Weihnachtsmarkt Münster setzt striktes Verbot durch – Besuchern wird es sofort auffallen

Es ist so weit. Am Montag (25. November) startet auch in Münster die Weihnachtsmarkt-Saison. Einen Tag nach Totensonntag strömen die Besucher dann zu den mittlerweile sechs Weihnachtsmärkten in der westfälischen Uni-Stadt.

Jeder davon hat seine ganz eigene Atmosphäre. Einer der Weihnachtsmärkte in Münster setzt dabei auf ein besonderes Konzept, das in einem strikten Verbot mündet.

Weihnachtsmarkt Münster setzt auf Nachhaltigkeit

Die Rede ist vom „X-MS“-Weihnachtsmarkt auf dem Harsewinkelplatz. „Wir legen sehr viel Wert auf Lokales und Regionales sowie auf Nachhaltigkeit“, beschreibt Veranstalter Wolfgang Nietan das Konzept und betont, dass nur „ausgesuchte Anbieter aus Münster“ die Büdchen bespielen. Die müssen sich an das Nachhaltigkeitskonzept halten.

Das sieht vor, dass Einweggeschirr komplett verboten ist. Besucher werden hier ihre Speisen ausschließlich auf Mehrwegtellern serviert bekommen. Neben regionalem Kunsthandwerk erwartet die Besucher hier ein Gastro-Mix aus veganen Speisen sowie erstmalig auch „Ibérico Westphalia“, also Bratwurst, Currywurst, Krakauer und Lummersteak vom Iberico-Schwein.

Glühbier und heiße Cocktails neu im Programm

Auch auf den anderen Weihnachtsmärkten in der Innenstadt kommen die Münsteraner auf ihre Kosten. Die größte Auswahl an Kunsthandwerk gibt es auf dem größten und ältesten Weihnachtsmarkt der Stadt auf dem Platz des Westfälischen Friedens am Rathaus. Am Aegidiimarkt locken neben der Holzpyramide mit halbstündigem Glockenspiel viele Köstlichkeiten. Neu im Angebot sind hier Glühbier und heiße Cocktails.

Die größte Weihnachtstanne der Stadt erstrahlt auf dem Lamberti-Weihnachtsmarkt, der genau wie der Giebelhüüskesmarkt bereits einen Tag vor den anderen Märkten, am 22. Dezember, schließen wird. Letzterer lockt traditionell besonders viele Studenten an.

Zu guter Letzt kommen die Freunde schöner Fachwerkhäuser im kleinen Weihnachtsdorf rund um das Denkmal des münsterschen Kiepenkerls auf ihre Kosten. Die urigen Stände runden das Ambiente perfekt ab und setzen die alten Häuser der Stadt besonders schön in Szene. Kein Wunder, dass jährlich mehr als eine Million Besucher nach Münster strömen, um die zauberhafte Atmosphäre in der Vorweihnachtszeit aufzusaugen.