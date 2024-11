Weihnachtsmarkt Aachen: Kurz nach der Eröffnung muss der Veranstalter reagieren

Der Printenmann steht, der Weihnachtsbaum ist hell erleuchtet und die Reisebusse aus den Niederlanden und Belgien spucken wieder reihenweise Touristen aus. Damit ist klar: Der Weihnachtsmarkt Aachen hat eröffnet.

Seit Freitag (22. November) genießen die Besucher wieder die zauberhafte Atmosphäre der hell erleuchteten Büdchen im Schatten des Aachener Doms. Der Start für den Weihnachtsmarkt Aachen hätte dabei märchenhafter nicht beginnen können. Doch schon am Wochenende müssen sich die Besucher umstellen.

Weihnachtsmarkt Aachen: Startschuss im Schneetreiben

Was für ein Beginn des Aachener Weihnachtsmarkts 2024. Zum Startschuss des bunten Treibens ließ sich am Freitag Frau Holle blicken und tauchte die Hütten in strahlendes Weiß. Tausende Besucher packten sich dick ein und genossen ihren ersten Glühwein bei klirrender Kälte.

Am Samstag war es dann allerdings bei deutlich milderen Temperaturen vorbei mit der winterlichen Herrlichkeit. Bei milden acht Grad soll es am zweiten Abend regnen statt schneien. Am Sonntag dürfte die Lust auf Glühwein den meisten Menschen vergangen sein.

Weihnachtsmarkt Aachen ändert Öffnungszeiten

Kaum zu glauben, aber wahr: Im Tagesverlauf sollen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad (!) in Aachen steigen. Angesichts der beinahe frühlingshaften Werte dürften die meisten eher über ein T-Shirt als ein Heißgetränk nachdenken. Der Märkte & Aktionskreis City musste als Veranstalter die Öffnungszeiten für diesen Tag allerdings aus einem anderen Grund anpassen.

Denn am Sonntag (24. November) ist Totensonntag. An dem stillen Feiertag in NRW sind gewerbliche Ausstellungen und Märkte zwischen 5 und 18 Uhr verboten. Die meisten Weihnachtsmärkte in NRW haben daher an diesem Tag komplett geschlossen. Nicht so der Aachener Weihnachtsmarkt, der seine Pforten an diesem Tag verspätet zwischen 18 und 21 Uhr öffnet.

Damit steht der Weihnachtsmarkt in der Grenzstadt nicht alleine da.