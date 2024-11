Weihnachtsmärkte in NRW schließen kurz nach Eröffnung wieder – DAS müssen Besucher wissen

„I wish you a merry christmas“ oder „Leise rieselt der Schnee“ – bald erklingen nicht nur Weihnachtslieder im Radio, sondern auch die Weihnachtsmärkte in NRW öffnen ihre Pforten. Dann riecht es nach gebrannten Mandeln und Glühwein.

Doch kurz nachdem einige Märkte geöffnet haben, werden sie auch schnell wieder geschlossen! Aber warum?

Kurz nach Eröffnung: Märkte in NRW schließen

Keine Panik! Die Märkte schließen – zumindest vielerorts nur im November – an diesem besonderen Tag. Dahinter verbirgt sich der Totensonntag, der in den evangelischen Kirchen eben ein Gedenktag für die Verstorbenen ist. Und das bedeutet eben auch Ruhe und christliche Besinnung – mit dem großen Nachteil, dass es eben auch verboten ist, von 5 bis 18 Uhr gewerbliche Ausstellungen und Märkte zu veranstalten.

Und genau das betrifft auch zahlreiche Weihnachtsmärkte: Hier eine „kleine“ Übersicht.

Köln:

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Markt der Engel auf dem Neumarkt

Nikolausdorf am Rudolfplatz

Düsseldorf:

Düsseldorf Engelchen-Markt

Düsseldorf Handwerker-Markt

Düsseldorf: Kö-Lichter-Markt

Düsseldorf: Märchenmarkt auf dem Schadowplatz

Düsseldorf: Weihnachtsmarkt Altstadt

+++ Weihnachtsmarkt: Niederlande statt NRW? Hier lohnt sich ein Advents-Trip ins Nachbarland +++

Weitere Orte in NRW:

Bad Godesberg: Nikolausmarkt

Bad Münstereifel: Weihnachtsmarkt

Bergisch Gladbach: Weihnachtsmarkt

Bochum: Weihnachtsmarkt

Bonn: Weihnachtsmarkt

Leverkusen: Christkindchenmarkt

Dortmund Weihnachtsmarkt

Düren: Weihnachtsmarkt Düren

Duisburg: Weihnachtsmarkt

Frechen: Weihnachtsmarkt Gut Clarenhof

Gelsenkirchen: Weihnachtsmarkt

Opladener Weihnachtsdorf

* keine Garantie auf Vollständigkeit

Doch nicht nur diese schönen Weihnachtsmärkte sind betroffen, sondern auch der „Internationale Weihnachtsmarkt“ in Essen.

Trotz Totensonntag: HIER haben die Weihnachtsmärkte geöffnet

Doch es gibt auch Ausnahmen! Einige Weihnachtsmärkte öffnen nämlich direkt nach der christlichen Zeitsperre. Welche das sind? Hier eine kleine Übersicht:

Aachen: Weihnachtsmarkt ⇾ 18 – 21 Uhr

Essen-Steele: Weihnachtmarkt ⇾ 18 – 21 Uhr

Herne: Weihnachtszauber ⇾ 18 – 21:45 Uhr

Köln: Weihnachtsmarkt im Stadtgarten ⇾ 18 – 21.30 Uhr

Köln: Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum: ⇾ 18 – 22.00 Uhr

Oberhausen: Westfiel Centro: Weihnachtsmarkt ⇾ 18–21 Uhr

Stolberg: Kupferstädter Weihnachtstage ⇾ 18– 20 Uhr

Xanten: Weihnachtsmarkt ⇾ 18 – 20 Uhr

Hingegen der Weihnachtsmarkt-Spaß in Münster eröffnet erst ab dem 25. November und wird bis zum 23. Dezember seine Türen öffnen. Auch der Adventsmarkt in der Altstadt in Mülheim startet erst ab dem 29. November.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Also lieber noch einmal nachschauen, ob der Weihnachtsmarkt wirklich geöffnet hat, bevor der große Dämpfer kommt. Und wenn nicht, kann man immer noch am Samstag davor oder am Sonntag hingehen. Und wer am Totensonntag unbedingt Glühwein trinken will, kann sich ja vorher im Supermarkt eine Flasche besorgen.