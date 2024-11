Weihnachtsmarkt: Niederlande statt NRW? Hier lohnt sich ein Advents-Trip ins Nachbarland

„Prettige kerstdagen!“, könnte man hören, wenn man ein Land besucht, das ganz in der Nähe von NRW liegt. Nun ja, zumindest in den nächsten Wochen. Aber was bedeutet dieser Satz? Er bedeutet „Frohe Weihnachten“ auf Niederländisch.

Und genau dort gibt es nicht nur sonntägliche Shoppingmöglichkeiten, sondern auch zahlreiche außergewöhnliche Weihnachtsmärkte! Gerade für diese Highlights würde sich ein Mini-Urlaub auf jeden Fall lohnen.

Weihnachtsmarkt: Niederlande lockt mit zahlreichen Highlight-Ausflügen

Gleich zwei einzigartige Weihnachtsmärkte bietet die selbsternannte „Weihnachtsstadt“ Valkenburg. Und der in Valkenburg belegt nicht nur laut „24 Ruhr“ den 10. Platz als European Best Christman Destination, er ist auch der älteste unterirdische Markt Europas.

Er startet am 16. November und dauert bis zum 29. Dezember. Wo er zu finden ist? Hier ist die Adresse: Cauberg 4, 6301 BT Valkenburg, Niederlande.

Aber es gibt noch einen weiteren Weihnachtsmarkt in Valkenburg – und zwar direkt neben der Burgruine. Gut 50 Stände bieten weihnachtliche Artikel und Mitbringsel an und laden zum Schlendern und Stöbern ein.

Zeitraum: 16. November bis 29. Dezember 2024

16. November bis 29. Dezember 2024 Adresse: Daalhemerweg 27, 6301 BJ Valkenburg, Niederlande

In den Niederlanden findet man auch einen gemütlichen Weihnachtsmarkt in Harderwijk in der Provinz Gelderland. Besonders reizvoll ist es, die Eisbahn auf dem Marktplatz zu besuchen, die jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit für zum Schlittschuhlaufen einlädt.

Zeitraum: 14. Dezember 2024

14. Dezember 2024 Adresse: De Wittenhagen, Piet Heinlaan, 3843 EX Harderwijk

In Maastricht, unweit von NRW, lockt der Markt nicht nur mit zahlreichen weihnachtlichen Buden, sondern auch mit Live-Musik und einem hohen Riesenrad. Vor allem für Menschen aus dem Kölner Raum ist der Markt besonders gut zu erreichen – so ist er z. B. von Köln aus in knapp eineinhalb Stunden anzufahren.

Zeitraum: 28. November bis 30. Dezember 2024

28. November bis 30. Dezember 2024 Adresse: Der Vrijthof, Vrijthof 1, 6211 LE Maastricht

Dordrecht: Gemeinde bietet gleich zwei Christkindlmärkte

In der südholländischen Gemeinde Dordrecht findet der wahrscheinlich längste Weihnachtsmarkt der Niederlande statt. Er erstreckt sich über 2,5 Kilometer durch die historische Innenstadt. Mit fast 300 Ständen und einer Eisbahn bietet der Weihnachtsmarkt ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm.

Zeitraum: 14. bis 15. Dezember 2024

14. bis 15. Dezember 2024 Adresse: Spuiboulevard, 3311 GN Dordrecht

Aber auch der Garten der Grote Kerk wird in ein weihnachtliches Ambiente verwandelt. Auf dem Winterplein, dem Weihnachtsplatz vor der Grote Kerk, sorgen zahlreiche Imbissstände und eine Rummelplatzattraktion für die Kleinen sowie Live-Musik für weihnachtliche Stimmung.

Zeitraum: 26. bis 30. Dezember 2024

26. bis 30. Dezember 2024 Adresse: Lange Geldersekade 2, 3311 CJ Dordrecht

