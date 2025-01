Bochum: Wenige Wochen nach Weihnachtsmarkt-Ende – jetzt folgt überraschende Nachricht

Na, hat da jemand mal auf den Kalender geschaut? Das neue Jahr 2025 ist noch nicht mal einen Monat alt, viele sind noch im Januar-Trott gefangen, das Wetter ist grau, nass und kalt. Dabei ist Weihnachten gerade mal wenige Wochen her, und oft und gern denken sicherlich viele aus Bochum nochmal an diese Tage.

Jetzt sorgt die Stadt aber für einen Paukenschlag – und gibt bereits jetzt, gerade mal wenige Wochen nach Ende des Weihnachtsmarkts, schon das Datum für den Weihnachtsmarkt 2025 in Bochum bekannt!

Bochum: Kurz nach Weihnachtsmarkt-Ende – jetzt folgt Überraschung

Kein Witz: Das laufende Jahr ist schon durchgeplant, darunter auch jener 54. Bochumer Weihnachtsmarkt. Er wird vom 20. November bis zum 23. Dezember die Innenstadt in ein Weihnachtsdorf verwandeln, wie es im schönen PR-Sprech heißt. Auch dieses Jahr wird es den „Fliegenden Weihnachtsmann“ geben, der zweimal täglich auf dem Dr.-Ruer-Platz vorbeischaut.

Besonders am Weihnachtsmarkt Bochum waren die karitativen Aktionen. So kam beim Verkauf der Weihnachtsstollen und der Weihnachtstombola von Bochum Marketing und den Schaustellern eine stattliche Summe von rund 1.000 Euro zusammen. Nicht nur das: Auch die Wunschzettel für „Kinder in Not“ wurden 2024 fast vollständig erfüllt. Es wurden rund 600 Päckchen gepackt und an verschiedene Organisationen übergeben.

Übrigens wurden auch nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember die Bäume abgegeben. Es wurden rund 100 Tannenbäume verschenkt, sie fanden also pünktlich zum Fest ein neues Zuhause. Und viele Bochumer hatten die Möglichkeit, ein Stück Bochumer Weihnachtszauber mit nach Hause zu nehmen. Bleibt zu hoffen, dass das auch 2025 der Fall sein wird…