NRW-Schüler unter Terror-Verdacht! Stand Termin für Weihnachtsmarkt-Anschlag schon fest?

Heikler Einsatz am Freitagvormittag (6. Juni) in NRW. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, steht ein 14-Jähriger aus Köln unter Verdacht, sich der Terror-Organisation „Islamischer Staat“ (IS) angeschlossen zu haben.

Der Schüler soll womöglich einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Köln geplant haben. Am Vormittag wurden in der NRW-Metropole Durchsuchungen durchgeführt, um Beweise zu finden. Ein Sprecher der Staatsanwalt Köln bestätigte gegenüber DER WESTEN Ermittlungen gegen den 14-Jährigen, hielt sich aber mit Details zunächst zurück.

Plante NRW-Schüler Anschlag auf Weihnachsmarkt?

Laut „Bild“ ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen den Schüler aus NRW wegen des Verdachts der Verbreitung von Propaganda verfassungswidriger Organisationen und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Bis zuletzt soll der Minderjährige noch gar nicht auf dem Radar der Behörden aufgetaucht sein.

Er sei erst ins Visier der Staatsschützer geraten, nachdem er über TikTok Videos mit Bezügen zum IS veröffentlicht haben soll. Die Rede ist von einem Treueschwur auf den IS-Kalifen mit dem Kommentar: „Bevor es zu spät ist.“ Auch in anderen sozialen Medien soll der Jugendliche islamistische Inhalte gepostet haben. Seinen arabischen Nutzernamen soll er sinngemäß in „Selbstmordattentäter/Märtyrer“ geändert haben.

Doch angeblich soll der 14-Jährige nicht nur IS-Propaganda verbreitet haben. Er soll sich auch über mögliche Anschläge ausgetauscht haben. In einem Chat soll es um einen potenziellen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Dezember 2025 gegangen sein.

Ob und wie weit die möglichen Planungen für einen Terroranschlag wirklich waren, ist bislang noch unklar. Erkenntnisse sollen Datenträger bringen, die Ermittler bei Durchsuchungen am Freitag beschlagnahmen konnten.