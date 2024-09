NRW: US-Amerikaner fragt Deutschen nach Lieblingsessen – bei der Bestellung macht er einen folgenschweren Fehler

Der US-Amerikaner Ryan Kim hat in NRW mit seinem Instagram-Account „Ryaneatss“ Bekanntheit erlangt. Auf der Social-Media-Plattform folgen dem Ami mittlerweile über 50.000 Menschen und schauen regelmäßig dabei zu, wie er sich durch allerhand deutsche Spezialitäten probiert.

Bislang war der US-Amerikaner aus NRW dabei auf die Mithilfe seiner Community angewiesen, die ihm stets Tipps gab, was er als nächstes probieren sollte. Doch dieses Mal war Ryan auf Streifzug in der realen Welt – und ließ sich dieses Mal von einem Fremden inspirieren.

NRW: US-Amerikaner macht Jagd auf Fremde

Normalerweise hat „Ryaneatss“ einen ausgeklügelten Plan, bevor er sich zum nächsten Imbiss, Restaurant oder Supermarkt auf die Socken macht. Doch dieses Mal war in seinem aktuellen Instagram-Video alles anders. „Ich bin mir nicht sicher, was ich heute essen will, deswegen fragen wir heute einen Fremden, was sein Lieblingsessen ist“, so die Ansage, bevor der US-Amerikaner tatsächlich einen Passanten anspricht.

Dabei handelt es sich um einen älteren Mann, den Ryan später auch noch kurz einblendet. Und der gerät bei der charmanten Frage „Entschuldigung, was ist Ihr Lieblingsessen hier in Deutschland?“ direkt ins Plaudern. „Lachs-Schnitte“, entgegnet der Fremde prompt. Doch hier soll sich schnell zeigen: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Denn der Ami wird prompt Opfer eines Kommunikationsproblems.

US-Amerikaner passiert fataler Fehler

Denn statt „Lachs-Schnitte“, also einem belegten Brot mit Lachs, versteht Ryan „Lachs-Schnitzel“. Dieser Fehler entgeht auch seinen Followern nicht: „Ich denke er meinte Lachs-Schnitte, nicht Lachs-Schnitzel“, kommentiert etwa einer. Auch ein anderer meint: „Definitiv Lachs-Schnitte.“

Ryan Kim fällt dieses Missverständnis aber nicht auf, so macht er mit seinem Produkttest auf ungerührt weiter. Neben seinem typischen „Cheers Family“ darf am Ende natürlich auch die Punktebewertung nicht fehlen. Für das Lachs-Schnitzel mit Bratkartoffeln, Speck und Salat vergibt der US-Amerikaner am Ende 8,2 von 10 Punkten. Dass aber auch nur, weil „der Mann so cool war“.

Ob Ryan demnächst dann auch mal das eigentlich gewünschte Lachs-Schnittchen probieren wird, wird sich zeigen.