US-Amerikaner spricht Kaufland-Mitarbeiterin an – dann geht alles ganz schnell

Mehr als 62.000 Menschen verfolgen mittlerweile die kulinarischen Ausflüge von Influencer „Ryaneatss“. Der gebürtige US-Amerikaner, der seit Jahren in Deutschland lebt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die deutschen Speisen und Eigenheiten auf Herz und Nieren zu prüfen.

Dabei dürfen natürlich auch Ausflüge in typisch deutsche Supermärkte nicht fehlen. Wieder mal verschlug es den US-Amerikaner zu Kaufland. Doch nachdem er hier einer Mitarbeiterin eine Frage stellt, geht nach dem Kaufland-Besuch plötzlich alles ganz schnell.

US-Amerikaner stellt Kaufland-Mitarbeiterin Frage

Damit die Essens-Tests auch für Ryan Kim, wie der Amerikaner mit gebürtigem Namen heißt, nicht langweilig werden, lässt er sich mittlerweile auch von Deutschen inspirieren. Dabei ist er sich auch nicht mal bei Prominenten wie Olaf Scholz (unsere Redaktion berichtete) oder Polizisten zu schade, sie nach ihrem Lieblingsessen zu fragen. In seinem neuesten Instagram-Reel musste eine Kaufland-Mitarbeiterin dran glauben.

+++ Kaufland-Filiale lockt Niederländer mit Angebot – Experte muss Warnung aussprechen +++

„Was ist Ihr Lieblingsessen hier in Deutschland?“, fragt Ryan seine Auserwählte mit seinem typischen US-Akzent. Die muss zunächst schmunzeln, kriegt sie diese Frage wohl auch nicht aller Tage bei der Arbeit gestellt. „Gute Frage“, entgegnet sie, bevor sie dem Influencer eine deutliche Antwort gibt: „Käsespätzle.“ Der US-Amerikaner fackelt nicht lange.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zuschauer sind entsetzt

Denn kurz nachdem Ryan noch im Kaufland war, sehen ihn seine Zuschauer in der nächsten Sequenz schon in der heimischen Küche. Mit der Bratpfanne bewaffnet, kocht der US-Amerikaner seine Käsespätzle-Version. Sein Urteil: „Super einfach zu machen.“ Nach seinem Ausflug in die deutsche Küche könnte sich der Wahl-Kölner künftig sogar vorstellen, das Gericht einmal pro Woche zu essen.

Diese Kaufland-News könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Auch die Zuschauer halten mit ihrem Urteil zur Kaufland-Käsespätzle-Episode nicht lange hinterm Berg. Was vielen Anhängern des Kultgerichts direkt übel aufstößt: „Viel zu wenig Käse.“ Auch die nächste Frau fragt sich in der Kommentarspalte: „Wo ist der Käse?“ Da sollte der US-Amerikaner wohl besser nochmal Nachhilfe in Sachen Käsespätzle nehmen.