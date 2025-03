Kaufland-Filiale lockt Niederländer mit Angebot – Experte schlägt Alarm

Na, da kann man wohl schwach werden – und da scheint Kaufland eine Marktlücke für sich entdeckt zu haben! Wer in einem Supermarkt wie Kaufland unterwegs ist, nutzt die Gelegenheit aus, um ab und an auch Zigaretten und andere Tabakwaren zu kaufen. Klar, rauchen ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern geht auch ins Portemonnaie.

Wer aber in den Niederlanden ist, muss deutlich mehr hinblättern als bei uns in Deutschland. Dort sind die Preise in den letzten Jahren stark angestiegen. Der Hauptgrund dafür ist eine hohe Steuer, die den Tabakkonsum grundsätzlich senken soll. Ob das aber bei Süchtigen was bringt, ist fraglich. Und das will Kaufland geschickt für sich nutzen!

Kaufland-Filiale lockt Niederländer mit Angebot

Immer mehr Raucher aus den Niederlanden führen laut dem niederländischen Tabakverband (VSK) Zigaretten aus Deutschland ein. Inzwischen ist schon ein Viertel aller Kippen aus der Bundesrepublik. Hier zahlt man pro Verpackung im Schnitt 8,50 Euro. Bei unserem Nachbarn sind es über 11 Euro. Gegenüber dem WDR sagt der Direktor des niederländischen Tabakverbands, Jan Hein Sträter: „Deutschland wird zum Einkaufsparadies für niederländische Raucher!“

Seiner Meinung nach wird diese Entwicklung künftig noch zunehmen. Gerade für Niederländer, die in Grenznähe wohnen, ist es verlockend, in Deutschland einzukaufen. EU-Bürger dürfen steuerfrei 800 Zigaretten und ein Kilogramm aus anderen EU-Ländern einführen.

Eine Kaufland-Filiale in Grenznähe lockt sogar niederländische Käufer bewusst, schreibt auf Holländisch über einem Tabakstand: „Profiter nu van de duitse prijs“. Übersetzt: „Profitieren Sie jetzt vom deutschen Preis“.

Experte schlägt Alarm

Deutschland ist recht lasch, was Tabakregularien angeht. Nur in Bulgarien, Griechenland und Lettland ist der Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung höher als in Deutschland. Die EU will sukzessive strengere Vorschriften zum Tabakkonsum einführen. Bis 2040 soll der Raucheranteil in der gesamten EU-Bevölkerung auf unter fünf Prozent gesenkt werden. Ob es klappt?