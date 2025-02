NRW: US-Amerikaner trifft Olaf Scholz – er hat nur eine Frage

Bei der Bundestagswahl am Sonntag (23. Februar 2025) entscheidet sich, wie die neue Regierung für die nächsten vier Jahre aussehen wird. Bleibt Olaf Scholz (SPD) Kanzler oder wird es einer seiner Kontrahenten Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD) oder Robert Habeck (Grüne)?

In diesem Jahr sind die Wähler so unentschlossen wie lange nicht, welcher Partei und welchem Direktkandidaten sollen sie in NRW ihre Stimme geben? In Zeiten von Wirtschaftskrisen, heftigen Debatten um die Migrationspolitik und der Angst um die eigene Sicherheit gibt es viele offene Fragen. Was würden manche Menschen dafür tun, dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz direkt gegenüber zu stehen und mit ihm sprechen zu können.

Ein US-Amerikaner hat in NRW nun diese einmalige Gelegenheit bekommen. Doch ob seine Frage den Deutschen bei der Bundestagswahl helfen wird?

NRW: US-Amerikaner hat nur eine Frage an Scholz

‚Was wollen Sie für die Sicherheit in Deutschland machen?‘ oder ‚Streben Sie eine Steuer- und Rentenreform an und wie soll die aussehen?‘. So oder so ähnlich könnten Fragen eines deutschen Wählers aussehen. Doch den US-Amerikaner Ryan Kim interessieren solche politischen Fragen nicht. Er will nur eins von Olaf Scholz am Rande einer Veranstaltung wissen: „Was ist ihr Lieblingsessen hier in Deutschland?“

Das hat einen guten Grund, denn der US-Amerikaner probiert sich auf seinem Instagram-Profil „ryaneats“, dem immerhin über 60.000 Menschen folgen, durch Deutschlands Küchen. Und wie lautet die Antwort des SPD-Mannes? „Es gibt ganz unterschiedliche Essen, die mir gut gefallen. Eins, das ich selber gerne zubereite, ist ein traditionelles: Königsberger Klopse.“

Das aus Ostpreußen stammende Gericht besteht im Original aus gekochten Hackfleischklößen in heller Sauce mit Kapern und dazu werden Kartoffeln serviert. In seinem Video sieht man den US-Amerikaner aus NRW, wie er kurz darauf eine Mahlzeit Königsberger Klopse verdrückt. „Auf Olaf Scholzes Nacken“, meint Ryan Kim im Jugendslang, was so viel bedeutet wie, dass die Rechnung wohl auf den Bundeskanzler ging. Ob das wirklich stimmt, bleibt fraglich. Allerdings scheint dem US-Amerikaner das deutsche Essen zu schmecken.