US-Amerikaner testet Döner in Köln – Zuschauer fassungslos: „Darf man sowas überhaupt verkaufen?“

US-Amerikaner Ryan hat sich bestens in Deutschland eingelebt. Seit über zwei Jahren lebt er in NRW – erst in Bielefeld, seit einigen Monaten nun in Köln. Geld verdient er unter anderem als Influencer: Unter dem Namen „ryaneatss“ testet er auf Instagram und TikTok allerlei deutsches Essen und Trinken. Seine Videos bescheren ihm auf beiden Plattformen insgesamt rund eine Million Follower.

Nach vielen Monaten scheint sich eine Sache deutlich herauszukristallisieren: Döner ist Ryans neue Leibspeise. Eine Woche ohne Döner scheint für den US-Amerikaner unvorstellbar, jedem Tipp und Hinweis aus seiner Community geht er sofort nach – meist am von ihm freudig zelebrierten „Dönerstag“.

So auch in einem kürzlichen Video, in dem Ryan auf Geheiß seiner Fans einen Yaprak-Döner probieren will. Doch als seine Community den Clip sieht, sind viele alles andere als begeistert…

US-Amerikaner testet Döner in Köln

Ryan hat für seinen Döner-Test das Restaurant „Mevlana“ in Köln-Mülheim ausgewählt, wo er einen Yaprak-Döner bestellt. „Yaprak“ ist türkisch und bedeutet auf Deutsch soviel wie „Blatt“. Der Begriff steht für besonders fein geschnittenes Lamm- oder Rindfleisch – hier landet kein wild zusammengewürfeltes Hackfleisch im Fladenbrot!

Als Ryan den Döner auspackt, um ihn am malerischen Rheinufer zu genießen, ist er direkt überrascht. Der Döner kommt nicht im klassischen Fladenbrot-Design daher, ähnelt mit seiner runden Form eher einem Burger. Ryan fühlt sich sogar an einen „Berliner oder Krapfen“ erinnert. Einen Bissen wagt er natürlich trotzdem – und gibt danach ein vorsichtig optimistisches „Okay“ von sich.

Fans entrüstet: „Wurde einfach verarscht“

Er zeigt ein Stück Fleisch aus dem Döner, fragt seine Community nach der Bedeutung von „Yaprak“. Sofort sammeln sich reihenweise Erklärungen in den Kommentaren – und der Hinweis, dass Ryan offenbar nicht das serviert bekommen hat, das er eigentlich testen wollte.

Hier ein Auszug aus den Kommentaren:

„Bro, versteh mich nicht falsch, aber das ist auf keinen Fall ein Yaprak-Döner.“

„Wie sieht der Döner aus? Haha, darf man sowas überhaupt verkaufen?“

„Bruder. Das ist kein Yaprak-Döner. Lies mal am besten ein bisschen vorher, bevor du dir da sowas andrehen lässt.“

„Bro, das war bestimmt Hack.“

„Er wurde einfach verarscht.“

Andere Nutzer hingegen haben einfach Spaß an Ryans Döner-Motivation und genießen das Video als pure Unterhaltung: „Der Bruder ist einfach Fan vom Deutschland-Döner. Hauptsache, es schmeckt ihm.“

Erstmal Chips auf den Döner

Für Ryan steht fest: Der Döner, den er gekauft hat, bekommt von ihm eine 7,1/10-Bewertung – und muss direkt durch ein paar Chips aufpeppt werden. Er legt einige Doritos auf den Döner und beißt dann herzhaft hinein.