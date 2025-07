Hammer in US-Politik: Tech-Milliardär Elon Musk macht gegen Trump ernst

Tech-Milliardär Elon Musk hat angekündigt, eine neue politische Partei namens America Party zu gründen. Der frühere Berater von Donald Trump, mit dem Musk inzwischen zerstritten ist, veröffentlichte die Nachricht am Samstag auf der Plattform X. Musk schrieb: Die neue Partei werde den US-Bürgern „ihre Freiheit zurückgeben“.

Musk äußerte sich kritisch über die politische Lage in den Vereinigten Staaten. „Wenn das Land durch Verschwendung und Bestechung in den Bankrott getrieben werde, ‚leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie‘“, erklärte Musk.

Elon Musk will America Party gründen

Diese Ankündigung spiegelt den Höhepunkt des Konflikts zwischen Musk und Trump wider. Der Tesla-Chef hatte Trumps Wahlkampf zuvor finanziell unterstützt, doch ihre Beziehung hat sich verschlechtert. Ein Auslöser dafür war ein großes Steuer- und Ausgabengesetz namens „One Big Beautiful Bill“, das Trump am Freitag unterzeichnet hatte. Der Tech-Milliardär hatte sich über dieses Gesetz massiv geärgert und unter anderem „weitaus stärkere Ausgabenkürzungen“ gefordert.

Bereits vor einigen Wochen hatte Musk die Idee einer parteiübergreifenden Bewegung ins Gespräch gebracht. Damals schlug er vor, eine Partei der Mitte zu gründen. Die America Party ist sein Schritt, diesen Plan in die Realität umzusetzen.

Wird die neue Partei Trump schaden?

Der Konflikt zwischen Elon Musk und Donald Trump könnte die politische Diskussionskultur in den USA erheblich beeinflussen. Ob die neue Partei tatsächlich breite Unterstützung findet und einen langfristigen Einfluss auf die amerikanische Politik haben wird, bleibt abzuwarten. Trumps Steuer- und Ausgabengesetz bleibt ein Symbol für den Bruch zwischen den beiden einflussreichen Figuren.

