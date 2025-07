Borussia Mönchengladbach: Irres Gerücht! Macht Top-Klub bei Fohlen-Star ernst?

Sehnsüchtig wartet man bei Borussia Mönchengladbach auf Abgänge. Während die Konkurrenz bereits den Transfermarkt durchforstet und neue Verstärkungen verpflichtet, scheinen die Fohlen in einem Sommerloch zu stecken. Kaum etwas passiert.

Der Grund: Die Fohlen können erst aktiv werden, wenn frisches Geld in die Kassen fließt. Jetzt könnte es jedoch bald so weit sein. Ein irres Gerücht sorgt aktuell für Aufsehen: Luca Netz soll auf dem Zettel eines europäischen Top-Klubs stehen.

Borussia Mönchengladbach: Holt ein Top-Klub Netz?

Der siebenfache Champions-League-Sieger AC Mailand soll laut dem italienischen Portal „MilanPress“ Interesse an Netz haben. Offenbar könnte Netz als möglicher Ersatz für den Weltstar Theo Hernandez gehandelt werden.

+++ Begeht Borussia Mönchengladbach einen großen Fehler? Fans können es nicht fassen +++

Hernandez steht bei der AC Mailand zum Verkauf. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2026, doch eine Verlängerung ist auch aus finanziellen Gründen nicht in Sicht. Hinzu kommt, dass seine Ära bei den Rossoneri nach einer katastrophalen letzten Saison als beendet gilt. Für 25-30 Millionen Euro soll es den Franzosen angeblich zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien ziehen. Und Netz könnte dann wohl in seine Fußstapfen treten.

Irre Ablösesumme im Gespräch

Dem Bericht zufolge steht eine Ablösesumme von 12 bis 14 Millionen Euro im Raum – eine irre Summe für einen Spieler, der bei den Fohlen zuletzt meist nur als Joker eingesetzt wurde. Der 22-Jährige musste in der vergangenen Saison seinen Stammplatz an Lukas Ullrich abgeben. Sollte Ullrich bleiben, ist davon auszugehen, dass Netz auch in der kommenden Saison nur eine untergeordnete Rolle spielen wird.

Hier mehr News für dich:

Für Borussia Mönchengladbach wäre der Verkauf von Netz ein Geldregen, der ihnen dringend benötigte Spielräume auf dem Transfermarkt eröffnen könnte. Ob die AC Mailand jedoch tatsächlich in Netz den idealen Nachfolger für einen Star wie Hernandez sieht, bleibt abzuwarten.