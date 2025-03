Döner-Schock: Experten sind sich sicher – Preise werden bald immens ansteigen

Der Döner zählt zu einem der beliebtesten Fast-Food-Gerichte in Deutschland. Mittlerweile kann man ihn schon in vielen Varianten kaufen – mit viel Fleisch, nur mit Gemüse oder gar mit veganen Alternativen. Doch überlegen sich Döner-Liebhaber nun zweimal, ob sie sich noch so ein prall gefülltes Fladenbrot gönnen?

Von anfänglichen Preisen wie 3 bis 5 Euro haben sich Kunden seit geraumer Zeit schon verabschiedet. Denn seit einigen Monaten kennt der Döner-Preis nur noch einen Weg – und zwar den nach oben. Und das wird sich in naher Zukunft laut Experten auch nicht so schnell ändern.

Döner-Preise explodieren noch mehr

Zwar plant die Bundesregierung, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 Prozent auf 7 Prozent zu senken – Döner-Liebhaber werden davon aber wohl eher nichts mitkriegen. „Viele Gastronomen werden die Mehrwertsteuer-Senkung nutzen, um ihre Kosten abzufedern“, berichtet Gastro-Experte Kemal Üres gegenüber „Bild“. Er kenne die Szene und weiß ganz genau, dass das einen anderen Preis haben wird.

„Wenn der Mindestlohn auf 15 Euro steigt, ist das gut für einen Spüler. Aber was ist mit langjährigen Mitarbeitern, die schon 16 Euro verdienen? Die wollen dann garantiert mehr!“, erklärt Üres weiter. Er ist sich sicher, dass der Döner nicht günstiger werde – eher im Gegenteil. Das wirkt sich dann eben auch auf die Preise aus: „Einige Schnellgastronomie-Betriebe müssen die Preise anheben, weil sie in den letzten Monaten bluten mussten!“

Bald 12 Euro für einen Döner?

Der Gastronom ist sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis bundesweit die 10-Euro-Marke gerissen ist. In manchen Regionen könnte es sogar auf 12 Euro hochgehen. Grund dafür ist auch die Maul- und Klauenseuche, die die Fleischpreise in die Höhe treibt.

Üres ist mit seiner Einschätzung aber nicht allein. Denn auch die Erzeugerpreise für Kuh- und Jungbullenfleisch sind allein in diesem Jahr laut Landwirtschaftskammer Niedersachsen um satte 15 bis 20 Prozent gestiegen. In Kombination mit den höheren Energiekosten, den teureren Zutaten und den gestiegenen Löhnen wird der Döner wohl so schnell kein günstiges Fast Food mehr sein.