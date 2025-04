NRW: US-Amerikaner greift zu bekanntem deutschen Getränk – er begeht peinlichen Fehler

Wer schon lange in NRW lebt, ist mit den deutschen Kult-Getränken bereits vertraut. Kommt man hingegen aus dem Ausland wie beispielsweise aus den USA, könnte einem der ein oder andere Drink schonmal etwas fremd vorkommen – ebenso wie die dazugehörigen Rituale.

Das musste jetzt auch ein US-Amerikaner feststellen, der in NRW regelmäßig deutsche Produkte testet und das in den sozialen Medien postet. Er begeht in einem seiner Videos einen peinlichen Fehler.

NRW: DIESEN peinlichen Fehler begeht der Amerikaner

In einem Reel probiert der US-Amerikaner, der mittlerweile in NRW wohnt, Apfelsaft, Sprudelwasser Medium, Limonade und einen Party-Likör, der dem typischen kleinen Klopfer sehr ähnelt. Bei dem alkoholischen Kult-Getränk mit der Sorte Erdbeere tappt er allerdings in eine Falle.

Das Trinkritual besagt, dass man mit dem Fläschchen vor dem Trinken auf den Tisch klopft. Genau DAS hat der US-Amerikaner in NRW allerdings nicht gemacht und das Getränk stattdessen direkt geöffnet und getrunken. Das hat einigen Nutzern offenbar ganz und gar nicht gefallen.

Nach Getränke-Test: DAS sagen die User

Ein User kommentiert unter dem Post: „Beim Klopfer musst du klopfen. Da steht eine bestimmte Anzahl drauf und du klopfst dann.“ Andere finden die Art, wie der US-Amerikaner in NRW das Getränk trinkt, ebenfalls befremdlich.

„Bro tut bei einem Klopfer so, als wäre das eine ganze Flasche Wodka, die er gerade runter geext hat“, schreibt ein weiterer Nutzer. Ob die beiden die Rituale in anderen Ländern besser umsetzen würden als der US-Amerikaner in NRW, ist allerdings fraglich.