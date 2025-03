NRW: US-Amerikaner besucht 1-Euro-Shop – sein Urteil ist eindeutig

In den 1-Euro-Shop gehen viele eigentlich nur, wenn sie günstige Deko oder ein Spaßgeschenk suchen. Oft sieht man jedoch Kinder dort ihr Taschengeld ausgeben. Denn im 1-Euro-Shop fühlt man sich als Kind noch wie Krösus.

Doch gibt es dort nebst vieler Non-Food-Artikel tatsächlich auch etwas zu essen, wie der mittlerweile in NRW sesshafte US-Amerikaner Ryan – vielen als „ryaneats“ bekannt – festgestellt hat. Er stellt sich natürlich gleich die Frage: Wie viel Essen bekomme ich hier für einen Euro?

NRW: US-Amerikaner testet Snacks aus dem 1-Euro-Shop

Ryan, mittlerweile wohnhaft in Köln, stellt sich diesmal die Frage: Was kann ich hier für einen Euro essen? Da führt ihn der Weg gleich in den nächsten 1-Euro-Shop. Denn hier kann er sich sicher sein, dass er etwas für einen Euro bekommt. Und tatsächlich, dort gibt es eine ganze Snack-Ecke, wie ihm auffällt.

Es ist erst sein zweites Mal im 1-Euro-Shop und er kann immer noch nicht fassen, dass wirklich alles nur einen Euro kostet. Er schnappt sich kurzerhand vier Sachen aus der Snackabteilung und präsentiert seine Auswahl dann sogleich seinen Followern. Doch nicht nur er muss beim Geschmackstest das ein oder andere Mal das Gesicht verziehen.

NRW: Wie schmecken die Snacks vom 1-Euro-Shop?

Zur Auswahl stehen Maissnacks mit Paprika, ein super saures Kaugummi, Maoam und ein Durstlöscher. Letzteres dürfte vielen bekannt sein, da das Kult-Getränk im kleinen Tetra-Pack vor allem bei Jugendlichen eine beliebte Marke ist. Doch auch die gewürzten Mais-Puffer scheinen dem US-Amerikaner zu schmecken. Beim Kaugummi verzieht er allerdings gehörig das Gesicht, den die sind „ernsthaft sauer“.

Sein Urteil fällt allerdings positiv aus. Seine Follower können kaum fassen. „Ich würde da niemals einkaufen. Die Sachen sind schlecht. Wir haben alle Angst vor den Süßigkeiten dort“, schreibt eine Nutzerin unter seinem Instagram-Video. Andere feiern Ryan jedoch für seinen Test und die Auswahl der Snacks. „Jetzt will ich die Paprika-Snacks auch probieren“ und auch die bekannten Durstlöscher und Maoam sorgen für Nostalgie.