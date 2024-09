Amerikaner aus NRW packt aus – dieses Essen aus Deutschland ist sein Favorit! „Gibt es in den USA nicht“

Jetzt spitzen alle Kenner und Liebhaber der deutschen Küche die Ohren! Es ist immer spannend, wenn sich Ausländer über das Essen in Deutschland auslassen. Vor allem dann, wenn es sich dabei um Nicht-Europäer handelt – so wie der US-Amerikaner Ryan (27) aus NRW, der mit seinem Account „ryaneatts“ rund eine Million Follower auf Instagram, Tiktok und Youtube vereint.

Für seine Community probiert sich Ryan durch verschiedene Spezialitäten Deutschlands. Mal probiert er einen Döner, dann mal Nudeln aus dem China-Imbiss, um dann wieder auf die gute deutsche Bratwurst, Franzbrötchen oder das Wasser von Aldi zu setzen. Jetzt geht der Ami aus NRW den nächsten Schritt, klärt gegenüber DER WESTEN endlich eine Frage, die sich wohl alle Follower stellen…

Amerikaner aus NRW packt aus

Der erfolgreiche Food-Blogger ist seit Februar 2023 in Deutschland, lebt heute in Bielefeld mit seiner Freundin. Er erzählt DER WESTEN: „Ich habe schon Food-Content gemacht, als ich noch in meiner US-Heimat Virginia gelebt habe. Dass ich das aber in Deutschland fortsetze und diese Resonanz erfahre, hätte ich nie gedacht. Ich liebe meine Community, gehe ihren Empfehlungen nach.“

Doch bei all den kulinarischen Erlebnissen, die der Ami in NRW erlebt, stellt sich schnell die Frage: Welches Essen aus Deutschland findet er persönlich am besten? Was ist sein Favorit, was würde er in den USA vermissen? Gegenüber DER WESTEN zeigt sich der 27-Jährige eindeutig, sagt: „Döner! Ich liebe Döner, könnte es jeden Tag essen. Du hast gutes Brot, Salat, Fleisch, es macht satt und ist nicht zu teuer! So etwas gibt es in den USA nicht!“

„Gibt es in den USA nicht“

Er habe es sich angewöhnt, jeden Donnerstag zum „Döner-Tag“ zu küren, sich dann mit der deutsch-türkischen Spezialität einzudecken. Doch auch Schnitzel gehört zu seinen Favoriten. Ryan zu DER WESTEN: „Meine Vorfahren sind aus Asien, bei uns gab es oft Tonkatsu. Das ist ein paniertes Schnitzel aus Japan, das dem Schnitzel in Deutschland sehr ähnlich ist. Ich liebe Hähnchen-Schnitzel, aber Döner ist mein Favorit.“

Und das deutsche Bier sei meilenweit (oder besser: kilometerweit) von dem entfernt, was es in Amerika gibt: „Ich liebe das Bier hier, es schmeckt viel besser als in den USA. Dort ist es eher Wasser." Logisch, dass er diese Dinge am meisten vermissen würde, wenn Ryan eines Tages zurück in die Staaten gehen würde.