US-Amerikaner kauft zum ersten Mal bei Lidl in NRW ein – sein Urteil ist eindeutig! „Mein Leben verändert“

Das haut einem wirklich die Kinnlade runter! Für Ausländer sind die deutschen Discounter und Supermärkte oft Neuland. Insbesondere für Nicht-Europäer sind sie äußerst überraschend, allen voran auch die Eigenmarken.

Ein US-Amerikaner erzählt DER WESTEN, wie es für ihn war, als er zum ersten Mal bei Lidl in NRW einkaufen war. Ohne zu übertreiben, sagt er wortwörtlich, dass das sein Leben verändert hätte. Allen voran ein typisches Lidl-Produkt hat es ihm angetan.

US-Amerikaner kauft zum ersten Mal bei Lidl in NRW ein

Auf Social Media probiert sich Ryan (27) als „ryaneatts“ durch verschiedene Spezialitäten in NRW, hat auf Instagram, Tiktok und Youtube rund eine Million Follower. Für seine deutschen Fans ist es lustig und spannend zu sehen, wie er Döner, Currywurst oder Käseschnecken aus Sicht eines Amerikaners beurteilt. Der Hammer war aber sein erster Besuch in einem Lidl in NRW, wo er heute lebt.

Gegenüber DER WESTEN erzählt er: „Ich bin im Februar 2023 wegen meiner deutschen Freundin von Virginia (USA) nach NRW gezogen. Seitdem lebe ich in Bielefeld. Und als ich kurz nach meiner Ankunft bei Lidl einkaufen war, war ich sehr überrascht. Die Filiale war zwar klein, aber sehr sauber, alles wunderbar sortiert. In den USA ist das oft anders, da sind die Märkte riesig, unübersichtlich, der Einkauf zeitaufwendig.“

Als er dann Wasser kaufen wollte, griff er zufällig zur grünen Wasserflasche der Lidl-Eigenmarke „Saskia“. Da war es um ihn geschehen!

Ausgerechnet das verändert sein Leben

Ryan strahlt, sagt dann: „Ich liebe dieses Mineralwasser. Ohne Sprudel, weil ich keine Kohlensäure mag. Es ist mein absolutes Lieblingsgetränk, ich kaufe es zu jeder Speise. Es hat mein Leben verändert, kein Witz!“

In den USA sei es laut seiner Meinung wegen der schlechten Qualität kaum möglich, Leitungswasser zu trinken. Stilles Wasser sei in den Staaten deshalb immer abgepackt, abgefüllt – und teuer. Selbst so weise das Wasser nicht immer die beste Qualität auf, so der Food-Blogger.

Ganz anders das Lidl-Wasser, wie Ryan findet: „Ich liebe Lidl und das Mineralwasser dort. Lidl ist auch mein Lieblingsmarkt hier in Deutschland. Es ist nicht mit den Filialen in den USA zu vergleichen, auch wenn es dort inzwischen auch Lidl gibt.“ Na, bleibt zu wünschen, dass Lidl auch in Übersee dem deutschen Pendant in Sachen Qualität bald in nichts nachsteht…