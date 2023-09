Tierheim in NRW erhält unerwartet Post – was sich darin befindet, verschlägt den Tierschützern die Sprache

Viele Tierheime in NRW haben aktuell mit Problemen zu kämpfen. Weiterhin werden einfach zu viele Tiere bei ihnen abgegeben, die sich teilweise dann auch noch schwer vermitteln lassen.

Doch manchmal gibt es auch bei den Tierheimen in NRW einen Lichtblick. Einen solchen erhielt nun eine Einrichtung in Form eines ganz besonderen Briefs, der den Tierschützern sehr viel Freude bereitete.

Tierheim in NRW erhält unerwartet Post

Wer für ein Tierheim in NRW arbeitet, hat es oft nicht leicht. Seit dem Ende der Corona-Pandemie haben viele Einrichtungen mit zu vielen Anfragen zu kämpfen und platzen aus allen Nähten. Manche mussten sogar einen Annahmestopp für bestimmte Tiere verhängen, da einfach kein Platz mehr da war. Noch komplizierter wird es durch Tiere, die nicht vermittelt werden können.

Da ist es umso schöner, wenn man einen Vierbeiner erfolgreich an neue Besitzer bringen kann und das Tier dann auch dauerhaft dort bleibt. Von einer solchen Erfolgsgeschichte berichtet nun das Tierheim Moers auf Facebook.

Tierheim bekommt rührende Post

In dem Post wird davon berichtet, dass man den Hund Filou recht schnell vermitteln konnte. Er wurde im Alter von sieben Monaten im Tierheim abgegeben und feiert jetzt in seinem neuen Zuhause seinen ersten Geburtstag. Das Tierheim bekam aus diesem Anlass unerwartet Post.

„Liebe Tierpflegerinnen und -pfleger des Moerser Tierheims, ich bin’s, Filou (ehem. Chucky). Vorgestern habe ich meinen ersten Geburtstag gefeiert und da dachte ich, es ist an der Zeit, mich mal bei euch zu melden“, heißt es unter anderem. Es wird auch berichtet, dass es dem Hund in seiner neuen Familie sehr gut gehe und sich dafür bedankt, dass sich im Tierheim so gut um ihn gekümmert wurde. Zusätzlich gab es auch noch ein paar Schnappschüsse des Vierbeiners. Da wird die Freude bei den Mitarbeitern des Tierheims sicher große gewesen sein.