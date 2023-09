Tierheim in NRW nimmt verwahrlosten Hund auf – und kassiert üble Vorwürfe

Laute Empörung bei den Tierfreunden aufgrund eines Facebook-Beitrags eines Tierheims in NRW. Bei der Einrichtung werden regelmäßig Fund-Tiere abgegeben. Mithilfe von hoffnungsvollen Facebook-Posts versucht das Tierheim, die Besitzer der Tiere ausfindig zu machen. Doch ein aktueller Beitrag erschüttert die Herzen vieler Tierfreunde zutiefst.

Eine kleine arme Malteser-Hündin wurde extrem verwahrlost im Tierheim Moers abgegeben. Ihr Gesicht ist kaum zu erkennen, ihr Fell ist zerzaust und filzig. Zudem wirkt sie sehr abgemagert. Es scheint, als ob ihr Besitzer sie vernachlässigt hat und nun spekulieren die Facebook-User besorgt, was sich hinter dem Bild verbirgt, da die Hündin trotz der Umstände wieder an ihren Besitzer zurückgegeben wurde.

Tierheim in NRW schockt mit Foto von verwahrloster Hündin

Das Tierheim in Moers hat es eigentlich nur gut meinen wollen, jedoch ging dies völlig nach hinten los. Nachdem das Tierheim das Bild der Malteser-Hündin veröffentlicht hatte, stieß in der Kommentarspalte nichts als Mitleid und Empörung hervor. „Mein Gott, das Tier sieht nicht gut aus“ , „Oh je, total verwahrlost, das ist Tierquälerei !!!!“ und „Ohne Worte. Wie kann man einem Tier sowas antun.“, ist nur ein Bruchteil von dem, was sich unter dem Post an Kommentaren auffinden lässt.

Die Vorwürfe gegenüber dem Tierheim Moers und dem Hundehalter nehmen überhand, sodass sich das Tierheim entscheidet, die Kommentarfunktion abzuschalten. Dem Tierheim wird vorgeworfen, sich nicht korrekt um das Tier gekümmert und es dem Halter wieder ausgehändigt zu haben, obwohl es in solch einem dramatischen Zustand aufgefunden wurde.

Vorwurfsvolle E-Mail an das Tierheims

Nachdem das Tierheim Moers mitteilte, die Hündin wieder an ihren Besitzer übergeben zu haben, und die Kommentarfunktion eingestellt wurde, flatterte dem Tierheim eine anonyme E-Mail ins Postfach. Ein Nutzer äußerte seine Kritik gegenüber dem Handeln des Tierheims. Es sei verantwortungslos und egoistisch, das Tier an solch einen schlimmen Halter zu übergeben, nur damit den Mitarbeitern der Stress eines vollen Tierheims erspart bleibt. Der Verfasser der E-Mail zweifelt an den Fähigkeiten des Tierheims und betont sein Mitleid für alle Tiere, die jemals im Tierheim in Moers abgegeben wurden.

Tierheim bezieht Stellung zu Vorwürfen

Mit einem weiteren Facebook Beitrag macht das Team des Tierheims Moers diese E-Mail selbst öffentlich und bezieht ausführlich Stellung dazu, was ihm darin und in den Facebook-Kommentaren vorgeworfen wird. Die Mitarbeiter weisen jegliche Vorwürfe zurück und bitten die Nutzer darum, in Zukunft jegliche Spekulationen zu unterlassen, wenn nicht genug Informationen bekannt sind, um gleich den Teufel an die Wand zu malen. Außerdem versichert das Tierheim, stets professionell zu arbeiten und sich ausreichend um das Wohl aller Tiere zu sorgen.

Eine Erklärung zu den Hintergründen nennt das Tierheim-Team nicht. Warum die Hündin wieder an ihren Besitzer zurückgegeben wurde, bleibt also offen. Die Einrichtung betont lediglich, dass ihr manchmal selbst die Hände gebunden sind und die Verantwortung letztlich beim Veterinäramt liegt.