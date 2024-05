Tierheim in NRW: Vierbeiner auf Parkplatz zurückgelassen – sein Zustand ist zutiefst schockierend

Immer wieder machen manche Schicksale von kleinen Vierbeinen fassungslos. Auch in diesem Fall berichtet ein Tierheim in NRW über einen traurigen Fund.

Demnach fand man ein Kaninchen in einem schrecklichen Zustand bei einem Supermarkt. Voller Milben, Urin und wunder Haut ließen die Besitzer ihr Tier zurück.

++ Dazu interessant: Tierheim in NRW: Mitarbeiter entsetzt, als sie Katze in den Mund schauen – „Sahen nicht gut aus“ ++

Tierheim in NRW: Verletztes Kaninchen ausgesetzt

Das Tierheim in Wesel (NRW) berichtet auf seiner Facebook-Seite über ein Kaninchen mit einer furchtbaren Vergangenheit. „Der kleine Fiete kam im Januar in einem miserablen Zustand zu uns. Er war voller Milben, voller Urin und wunder Haut und konnte kaum hoppeln. Zum allen Übel wurde er dann noch auf einem Supermarkt-Parkplatz ausgesetzt.“

Lange hat es laut Tierheim gedauert, bis sich das kleine Fellohr erholt hat. „Mit viel Mühe und aufwendiger Pflege hat er es aber geschafft, zuletzt durch seinen starken Lebenswillen.“ Jetzt lebe er in einem geschützten Außengehege mit zwei Zwergwiddern zusammen. Dem jungen Trio fehle nur noch das passende Zuhause.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tierheim mit dringender Bitte

Wer Fiete oder seinen Mitbewohnern ein schönes Zuhause bereiten möchte, muss aber auf einiges achten. Das Tierheim in NRW hat dazu eine wichtige Bitte: „Es sollte ein ausreichend großes, geschütztes Außengehege sein, wo es auch genug Zeit gibt, sich um das fröhliche Trio zu kümmern.“ Interessenten können an das Tierheim in Wesel eine Mail mit der Haltungsvorstellung schreiben.

Mehr News:

Wer keinen Platz für die Vierbeiner hat, kann sie aber anders unterstützen. „Vielleicht möchte uns und unseren Kaninchen jemand mit getrockneten Kräutern, wie zB. Löwenzahn und Gemüse,zB. Möhren/Grün, Petersilie etc unterstützen? Wir würden uns freuen, dringend benötigt werden auch neue Häuser für unsere größeren Kaninchen!“