Tierheim in NRW: Mitarbeiter entsetzt, als sie Katze in den Mund schauen – „Sahen nicht gut aus“

Dieses Tierheim in NRW versucht, so gut es eben geht, Tiere aufzunehmen und auf ihr Leben in einem neuen Zuhause vorzubereiten. Doch die Tierretter sehen nicht nur glückliche Schicksale, in denen ihre Schützlinge vermittelt werden, sondern müssen auch mit den Schattenseiten der Tierheimarbeit zurechtkommen.

Bevor die Tiere nämlich vermittlungsfähig sind, müssen sie sich erstmal einem Gesundheitscheck unterziehen. Als die Mitarbeitenden dieser Katze jedoch in den Mund schauen, können sie kaum glauben, was sie da zu Gesicht bekommen.

Tierheim in NRW startet neuen Versuch

Die Faustregel besagt: Je jünger das Tier, desto höher die Chance auf ein neues Zuhause. Allerdings spielt auch die Gesundheit der Fellnasen eine wichtige Rolle. Die vier Jahre alte Katzendame Freya konnte in der Vergangenheit in dem Tierheim in NRW wohl eher nicht mit einem besonders gesunden Auftreten punkten. Obwohl sie nun wieder wohlauf ist, hat sie den Mitarbeitenden im ersten Moment einen ganz schönen Schrecken eingejagt.

+++ Tierheim in Duisburg: Als Mitarbeiter Hund das erste Mal sehen, wird ihnen ganz anders – „Komplett kaputt“ +++

„Vor einigen Monaten mussten mir alle Zähne gezogen werden, die sahen nicht gut aus. Danach wurde bei mir Gingivitis/Stomatitis diagnostiziert“, heißt es in einem Beitrag vom Tierheim Düsseldorf in den sozialen Netzwerken. Darüber hinaus hat sie eine Immunschwächekrankheit. Die letzten anderthalb Jahre lebte sie gemeinsam mit einem Katzenkumpel zusammen. Nachdem dieser nun verstorben ist, ist ihr Wunsch nach einem Zuhause, in dem sie nicht mehr alleine ist, nur umso größer.

Tierheim in NRW: Für Katze geht es bergauf

Kuscheln und Spielen findet Freya nach einer kurzen Eingewöhnungsphase mit ihren neuen Menschen toll und auch gesundheitlich ist sie inzwischen wieder wohl auf. „Das haben wir gut in den Griff bekommen und jetzt bekomme ich nur noch einmal am Tag ein homöopathisches Mittelchen, welches einfach unter mein Futter gemischt wird. Wahrscheinlich brauche ich das auch irgendwann nicht mehr“, schreibt das Tierheim in NRW im Namen der Katzendame weiter in den sozialen Netzwerken.

Weitere Themen:

Alle weiteren Informationen zu Freya und anderen Tieren findest du hier beim Tierheim Düsseldorf.