Tierheim Essen schockiert: Herzlos-Halter geben armen Hund ab – „Besser töten lassen“

Schockstarre im Tierheim Essen!

Als Mops-Dama Prada (10) im Tierheim Essen abgegeben wurde, war ihr Leid bereits für jeden Mitarbeiter deutlich zu sehen. Ihr gesundheitlicher Zustand war schrecklich!

Doch was die Halter der Hündin von sich gaben, dürfte jedem Tierliebhaber die Sprache verschlagen…

Tierheim Essen in Schockstarre

Als „miserabel“ bezeichnet die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ Pradas Gesundheitszustand. Das Tierheim Essen postete Fotos von langen gebogenen, ungeschnittenen Krallen, verfaulten Zähnen – sogar querschnittsgelähmt war die arme Hündin! „Sechs Jahre musste sie auf dem Bauch in Windeln über den Boden robben, weil ihr Bandscheibenvorfall einfach nicht behandelt wurde“, heißt es in einem Facebook-Beitrag der WDR-Show.

Doch als wäre das nicht schon schlimm genug, sollen die Halter von Prada die Mops-Dame mit folgenden Worten im Tierheim Essen abgegeben haben: „Besser töten lassen. Lohnt sich eh nicht mehr.“ Unfassbar, als ob man die arme Hündin einfach zum Sterben abgegeben hätte.

Doch das Essener Tierheim dachte gar nicht daran, Pradas Leben einfach so wegzuwerfen – und unterzog den Mops einer „Kernsanierung“.

Mops-Dame kämpft sich ins Leben zurück

„Zähne raus, Krallen ab, Rolli her“ – so lautete die Strategie. Prada, die nur in einer Wohnung gehalten wurde und wegen ihrer Lähmung jahrelang keine Spaziergänge unternehmen konnte, darf nun mit einem rosa Rolli umherlaufen, der ihre Hinterbeine ersetzen soll. Ein Video auf Facebook zeigt, wie sich die kleine Kämpferin mittlerweile so macht.

Und siehe da – wenn die Kleine da so herumtapst, mit den Vorderpfoten auf dem Boden und dem Hinterleib im Rolli, dann zucken wohl manchmal auch ihre Hinterbeine, freut sich „Tiere suchen ein Zuhause“. „Nerven? Freude? Oder die Chance auf Heilung? Die Zukunft wird es zeigen.“

Ob die Zukunft auch ein neues Zuhause mit sich bringt? Das Tierheim Essen sucht jedenfalls neue Besitzer für Prada. Die Hündin, die mittlerweile nur noch drei Zähne hat, benötigt jedoch weiterhin eine Physiotherapie – und auch eine Nasen-OP, die allerdings vom Essener Tierheim finanziert wird.