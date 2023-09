Tierheim Essen sendet verzweifelten Notruf: „Besorgniserregend“

Das Tierheim Essen steht vor einer besonderen Herausforderung. Denn die Tierfreunde haben die erschreckende Erkenntnis gemacht, dass ein Teil des Tierfutter-Vorrates so langsam dahinschwindet.

Das Tierheim Essen nennt die Situation „besorgniserregend“, aber hat eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann. Über Facebook teilen die Tierfreunde einen Aufruf und die Reaktion der User ist überwältigend.

Tierheim Essen: Das fehlt den Tieren

Für das Tierheim Essen ist die Situation beklemmend. Die Tierfreunde starten einen Aufruf bei Facebook und bitten um Mithilfe von den Menschen, weil das Tierheim dringend neues getreidefreies Nassfutter für ihre Hunde benötigt.

+++ Tierheim Essen wegen Hunde-Schicksalen den Tränen nah – Tierfreunde haben nur noch diesen Wunsch +++

Der eigene Vorrat des Tierheims in Essen schwindet nämlich „besorgniserregend“. Daher starten die Tierfreunde jetzt den dringenden Aufruf an alle, die helfen können: „Wer das eine oder andere Döschen oder Schälchen für unsere Hunde übrig hat…..gerne zu uns.“ Für die potenziellen Helfer hat das Tierheim bereits einen Amazon-Link geteilt, auf dem ziemlich genau mit einem Wunschzettel angezeigt wird, was es für die Tiere alles benötigt.

Tierheim Essen: Die Reaktion ist überwältigend

Der Facebook-Post von dem Tierheim Essen erfährt eine überwältigende Reaktion. Viele Tierfreunde werden direkt aktiv und bestellen das Futter für die Hunde und auch für die anderen Tiere direkt online. Andere bringen sogar sofort vorhandenes Tierfutter vorbei.

Eine Userin schreibt zum Beispiel: „Gestern vor die Tür gestellt, für Hunde und Katzen. Am liebsten würde ich alle Fellnasen adoptieren, aber meine zwei Kätzchen mögen keine weitere Gesellschaft.“ Auch eine weitere Userin hat sofort geholfen: „Bin direkt losgedüst und habe etwas vor die Tür gestellt – für Hunde und Katzen!“

Das könnte dich auch interessieren:

Dazu kommt noch eine Idee von einer Userin, wie man in Zukunft noch besser an Tierfutter-Spenden kommen könnte: „Mal ein Gedanke. In Köln haben die Ultras von Fortuna Köln heute während des Spiels im Vereinsheim und auch über Paypal für das Tierheim gesammelt. Vielleicht geht das auch mit rwe oder etb?“

Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist jedenfalls überragend und wird dafür sorgen, dass die Tiere im Tierheim Essen nicht hungern müssen.