Tierheim in NRW: Katzenbaby stirbt – Tierschützer mit dringender Bitte

Was ein schreckliches Schicksal! Eine Familie legte sich ein kleines Kätzchen zu, doch die Freude hielt nicht lange. Nur wenige Tage nach dem Kauf war die Fellnase tot. Diese traurige Nachricht verkündet jetzt das Tierheim Moers (NRW).

Das Katzenbaby erkrankte, musste notoperiert werden und starb. Nach diesem dramatischen Fall meldet sich das Tierheim in NRW jetzt mit einer dringenden Bitte zu Wort. Der Vorfall ist ein trauriges Beispiel für sogenannte Hobbyzüchter.

Tierheim in NRW: Katze stirbt wenige Wochen nach Geburt

Was war passiert? Eine Familie kaufte die kleine Mia nach Angaben des Tierheims für 650 Euro. Nur zwei Tage später erlitt sie einen schlimmen Darmvorfall und musste operiert werden. „Leider erfolgte die Nachsorge nicht gut – Mia zog sich den Kragen aus und biss die Naht auf. Die nun notwendige Operation konnte nicht bezahlt werden“, so das Tierheim Moers.

Die Tierschützer brachten sie in eine Klinik, wo sie operiert wurde. „Leider war das Gewebe, dadurch dass Mia sich selbst die Fäden gezogen und vermehrt an der Wunde geleckt hatte, so instabil, dass alles wieder auf- und ausriss und eine Heilung so nicht möglich war“, heißt es. Nach bangem Warten verbesserte sich ihr Zustand nicht, sodass die Einschläferung die einzige Lösung war.

Nach Angaben des Hobbyzüchters soll das Katzenbaby 14 Wochen alt gewesen sein, das Tierheim schätzt sie maximal auf 10 Wochen. Zudem soll das kleine Kätzchen ohne Impfung und mit Giardien übergeben. Ein Wurfgeschwisterchen soll bereits zuvor verstorben sein.

„Dann war ihr sinnloser Tod vielleicht nicht umsonst“

„Offensichtlich reichen solche Umstände nicht aus, um Vermehrern den Boden dadurch unter den Füssen wegzuziehen, dass es keine Nachfrage mehr gibt für diese Form von Handel und Tierleid. Mia musste sterben, weil Menschen nicht nachdenken … weil es die Nachfrage ist, die das Angebot füttert“, schreibt das Tierheim Moers.

Dann wenden sich die Tierpfleger mit einer wichtigen Bitte an die Katzenfreunde: „Teilt Mia, damit jeder ihre Geschichte hört … und wenn nur ein Handvoll Menschen dadurch aufhören Vermehrer, Hobbyzüchter oder Ups-Würfe zu unterstützen, dann war ihr sinnloser Tod vielleicht nicht umsonst.“