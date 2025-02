Tierheim in NRW nimmt Katze auf – beim Blick auf ihren Bauch wird den Pflegern ganz anders

Die Tierheime in Deutschland haben es sich zur täglichen Aufgabe gemacht, so vielen Fellnasen wie es auch geht ein schöneres Leben zu ermöglichen. So möchte auch das Heim in Herne-Wanne seine Schützlinge in ein liebevolles und artgerechtes Zuhause vermitteln, in dem sie ihr Leben in vollen Zügen genießen können.

Doch trotz dieses schönen Ziels werden die Tage vieler Mitarbeiter oftmals von den schweren Schicksalen der Tiere überschattet. Auch die Tierpfleger im Tierheim Herne-Wanne mussten nun schlucken, als sie diesen neuen Schützling aufnahmen.

Tierheim in NRW: Bei diesem Anblick wurde Tierpflegern ganz anders

In einem Beitrag auf Facebook teilen die Mitarbeiter des Tierheims Herne-Wanne die Geschichte. Katze Mao wurde gemeinsam mit ihren Kitten bei den Pflegern abgegeben, denn ihre ehemaligen Besitzer konnten sich die medizinische Versorgung der kleinen Mao nicht leisten. Ein Blick auf den Bauch der Katze offenbarte Schlimmes: Mao hatte eine entzündete Gesäugeleiste. „Der Zustand war so extrem, dass selbst unsere erfahrenen Tierpflegerinnen und der Tierarzt schockiert waren!“, schreiben die Mitarbeiter in den Beitrag.

Während der benötigten Operation musste so viel Gewebe entfernt werden, dass Mao nun eine riesige Narbe an ihrem kleinen Bauch hat, wie das Tierheim berichtet. Ihre Kitten seien glücklicherweise inzwischen gut untergebracht, aber Mao selbst suche noch nach einem ruhigen Zuhause mit Freigang.

Mao sucht ein ruhiges Zuhause

„Mao geht offen auf die Menschen zu und kuschelt sich ganz nah an sie. Am liebsten macht sie es sich auf der Brust oder dem Schoß unserer Katzenschmuser gemütlich“, heißt es auf Facebook. Die Katze brauche allerdings ein ruhiges Zuhause, denn wenn es ihr Mal „zu trubelig wird, zieht sie sich zurück“. Leider kann sie diesem Trubel im Tierheim nicht ganz aus dem Weg gehen.

Im Moment wird Mao noch wegen eines Überschusses an Darmbakterien behandelt, was ihre neuen Besitzer im Auge behalten sollten. Das Tierheim Herne-Wanne hofft, dass die kleine Katze schnell ein ruhiges Zuhause findet, in dem sie sich wohlfühlen kann.