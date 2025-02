NRW-Tierheim vermittelt Katzen – zwei Jahre später haben Pfleger dicken Kloß im Hals

Ob Vögel, Katzen, Hunde oder andere Kleintiere – viele von ihnen warten in den Tierheimen in NRW auf ein neues Zuhause. Denn immer wieder müssen die gefiederten und vierbeinigen Freunde geduldig ausharren und hoffen, dass jemand sie ins Herz schließt – und das, obwohl sie bereits ein schweres Schicksal hinter sich haben.

Kein Wunder, dass die Pfleger bei all den traurigen Geschichten oft einen Kloß im Hals haben. Doch als sie hören, was mit Kater Charly passiert ist, können sie ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten.

Tierheim NRW: Pfleger verabschieden sich von Charly

Alles begann damit, dass Kater Charly mit seiner Freundin Sofie Anfang Februar 2024 ins Tierheim Moers (NRW) einzog. Und das mit stolzen 18 Jahren – doch damit nicht genug, denn der Kater war schüchtern. Seine tierische Freundin war sogar noch schüchterner. Und so hatten es beide sehr schwer, ein neues Zuhause zu finden.

Doch dann endlich hatten sie Glück, denn „nach einem Jahr im Tierheim“ fanden sie endlich ein Zuhause. Doch jetzt – nach zwei Jahren ohne Nachricht von ihren ehemaligen Bewohnern – erreicht das Tierheim NRW eine traurige Botschaft.

Denn Charly ist mit „stolzen 20 Jahren“ in dieser Woche verstorben. Sie wissen, dass das eine traurige Nachricht ist und natürlich fällt ihnen der Abschied nicht leicht, aber sie wissen auch, dass „Freud und Leid sehr nah beieinander liegen“. Die Pfleger aus NRW sind sich sicher, dass der Seniorenkater sein neues Zuhause „in vollen Zügen genossen hat“.

Tierheim NRW: Zahlreiche Tier-Fans trauern um alten Kater

Zusammen mit ein paar süßen Bildern des schwarz-weiß gefleckten Katers sagen sie ihrem tierischen Freund Lebewohl. Und natürlich sind sie nicht die einzigen, die Abschied nehmen – denn auch viele Tierfreunde melden sich zu Wort.

„Charly konnte seinen Lebensabend nochmal richtig geliebt verbringen und ich glaube ganz fest, dass er dann auch merkte, dass er gehen durfte. Senioren sind so unfassbar dankbar. Run free Charly“, textet so ein User. Und auch ein anderer Nutzer schreibt: „Hatte auch einen Kloß im Hals als ich das las. Charly hatte aber noch ein gutes Jahr und ging in Frieden! Gute Reise, kleine Seele!“

Und damit sind sie nicht alleine, denn auch ein anderer Katzen-Liebhaber textet: „Sooo traurig und doch auch wunderbar, komm gut über die Regenbogenbrücke, kleiner Charly.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Familie den Verlust der Samtpfote schnell verkraftet.