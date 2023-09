Tierheim in NRW wird arme Katze nicht los – „Wir verstehen es einfach nicht“

In einem Tierheim in NRW herrscht absolute Ratlosigkeit, weil eine Katze scheinbar einfach nicht so richtig wahrgenommen wird von den Besuchern. Deswegen wird das Tierheim in NRW die arme Katze nicht los.

Die Tierfreunde verstehen es einfach nicht, weil die Katze sich eigentlich alle Mühe der Welt gibt, einen neuen Besitzer von sich zu überzeugen.

Tierheim in NRW: Katze versteht die Welt nicht mehr

„Hab ich ’ne Tarnkappe auf?“, so startet das Tierheim Köln-Dellbrück seinen Aufruf bei Facebook. Gemeint ist natürlich kein Mitarbeiter des Tierheims selber, sondern hier wird aus der Perspektive der kleinen, schwarzen Katze „Mirella“ geschrieben. Langsam soll Mirella stark an sich selbst zweifeln, schließlich kämmt sie sich jeden Tag zur Öffnungszeit nochmal durchs Fell, feilt ihre Krallen, legt ihr schönstes Lächeln auf und präsentiert sich den Besuchern.

Aber es scheint so, als würde die kleine Katze von niemandem wahrgenommen werden. Selbst Mirellas hypnotischen Blicke gehen dabei immer wieder ins Leere. Das Tierheim Köln-Dellbrück versteht es einfach nicht – und Mirella versteht es erst recht nicht. Deswegen bittet das Tierheim jetzt nochmal über Facebook alle Tierfreunde, dass sie genauer hinschauen sollen, denn Mirella soll wirklich eine außergewöhnlich tolle Katze sein.

Tierheim in NRW: „Mirella, zweifle nicht an dir selber“

Das Tierheim Köln-Dellbrück gibt zu: „Gut, sie hat ihre Launen, aber habt Ihr bestimmt auch.“ Doch sie hat auch Vorzüge: „Schlecht drauf ist sie aber eher selten, sie kann auch schmusen, was das Zeug hält. Um all ihre Facetten kennenzulernen, müsst Ihr einfach mal vorbeikommen.“ Laut dem Tierheim ist Mirella eine Fundkatze unbekannten Alters (eher jünger) und vermutlich eine Freigängerin. Andere Katzen findet sie aber „so semi-gut“, alleine wäre sie vermutlich glücklicher.

Ein Facebook-User findet schöne Worte für die kleine Katze: „Mirella, zweifle nicht an dir selber. Manche Menschen suchen immer das Besondere (Accessoires), um ihr eigenes Defizit damit auszugleichen, dabei sehen sie über die wahre Schönheit einer kleinen schwarzen Katzenseele hinweg. Wer dich nicht sieht, hat dich auch nicht verdient! Wir drücken dir alle Pfoten, dass du bald deinen Seelenmenschen treffen wirst, der dir die bedingungslose Liebe gibt, die du verdient hast.“