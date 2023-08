Tierheim in NRW mit bitterer Kunde – „Zerreißt uns das Herz“

Jetzt muss dieses Tierheim in NRW kapitulieren! Es ist immer traurig, wenn Haustiere wie Hunde und Katzen von ihren Besitzern abgegeben werden. Die einen haben ihre berechtigten Beweggründe, können und wollen nicht mehr auf die Vierbeiner achten. Andere aber sind schlicht überfordert und wollen sich nicht mal Mühe geben, sich um die Tiere zu kümmern.

Jetzt überbringt ein Tierheim in NRW eine bittere Kunde für alle Tierfreunde. Auf Facebook postet das Social-Media-Team des Tierheims Köln-Zollstock einen Beitrag, der es in sich hat. „Wir haben es so lange wie möglich vermieden, aber jetzt ist es soweit, und es zerreißt uns das Herz“, beginnt das Posting.

Tierheim in NRW: Pfleger mit bitterer Kunde

Das Tierheim kündigt nämlich einen Aufnahmestopp für Katzen an! Und der gilt „bis auf Weiteres“. Die Erklärung dafür folgt prompt: „Wir sind voll und von den weit über 100 Katzen bei uns können wir momentan 80 Prozent nicht vermitteln, sei es wegen länger andauernder Krankheit, erforderlicher Diagnostik oder weil die Katzen sichergestellt wurden.“

Die Pfleger berichten von Fällen, bei denen sich die Fußnägel aufrollen. So seien in den letzten Tagen gleich 15 Kitten reingekommen. Türkei-Urlauber hätten junge Kitten mitgebracht, die am Flughafen sichergestellt und ins Tierheim gebracht wurden. „Die beiden verbringen jetzt ihre Kindheit bei uns in Tollwutquarantäne – für die Kleinen ein Albtraum, für uns drei Monate zwei blockierte Katzenzimmer“, heißt es weiter.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Zerreißt uns das Herz“

Dann folgt die traurige Zusammenfassung: „Wir haben einfach keinen Platz mehr und wir können die Katzen ja schlecht auf unserem Parkplatz stapeln. Es tut uns um jedes Tier leid, dem wir nicht helfen können, und wir hoffen sehr, dass wir bald wieder Katzen aufnehmen können.“

Mehr News:

Das Tierheim hofft auf Spenden jeder Art – entweder eine Geldspende über Paypal (info@tierheim-koeln-zollstock.de) oder auch über das Kaufen von Artikeln über Amazon. Bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass sie schon bald wieder die süßen Vierbeiner vermitteln können. Damit Platz für neue Fellnasen entsteht…