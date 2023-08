Tierheim in NRW meldet dramatisches Hunde-Schicksal – Tierfreunde rasten komplett aus

Wer sich im Tierheim um arme Tiere kümmert, die ausgesetzt wurden und dringend Hilfe benötigen, braucht ein dickes Fell. Denn die tragischen Schicksale, von denen man hier Zeuge wird, lassen niemanden kalt.

Mehr Tierheim-Geschichten aus NRW: Mitarbeiter kämpfen mit den Tränen – „Hätte niemals ein fröhliches Hundeleben führen können“

So auch ein Fall, den das Tierheim Aachen (NRW) kürzlich öffentlich machte. Dieser Anblick rührte tausende Tierfreunde zu Tränen.

Tierheim in NRW: Hunde-Drama!

„Noch ein Fundhund“, schreibt das Tierheim Aachen zu dem Foto eines unfassbar süßen Vierbeiners mit plüschigem weißen Fell, der mit seinen treuen Hundeaugen aus dem dunklen Gesicht zu den Tierheim-Mitarbeitern aufblickt. „Dieser Hund wurde am Bauhof in Herzogenrath gefunden“, so das Tierheim. „Er ist ca. sechs Monate alt und nicht gechippt. Meldet Euch gerne, wenn ihr Ihn oder seine Besitzer kennt.“

Ob der Hund ausgebüxt ist oder ausgesetzt wurde? Das ist aktuell unmöglich zu sagen.

Der Beitrag stammt bereits vom 22. August 2023 – doch auch eine Woche später muss das Tierheim Aachen feststellen: „Der Besitzer wurde noch nicht gefunden.“

An mangelnder Hilfsbereitschaft kann das aber nicht liegen – denn die Unterstützung von zahlreichen Tierfreunden und Hundeliebhabern kennt hier scheinbar keine Grenzen.

„Wie kann sowas verloren gehen?“

Nach rund einer Woche wurde der Beitrag mit dem süßen Hundefoto schon fast 9.500-mal geteilt. In über 500 Kommentaren drückt die Community ihr Mitgefühl aus. „Oh Gott, ist der niedlich“, schreibt eine Userin. „Wie kann sowas verloren gehen?“ Auch ein anderer Nutzer kann kaum an sich halten: „Ach, wir würden den sofort nehmen.“

Es bleibt nur zu hoffen, dass er putzige Vierbeiner bald zurück nach Hause findet – oder sich ein neuer Besitzer seiner annimmt.