Tierheim in NRW vermittelt Hund – er kommt postwendend zurück

Lange musste dieser Hund im Tierheim in NRW warten, bis er endlich ein neues Zuhause gefunden hat. Er dachte zweimal, dass eine Familie ihn dauerhaft aufnimmt, doch beide Male wurde er enttäuscht und fand seinen Weg zurück in das Tierheim Köln-Dellbrück.

Der kleine Damon geriert mit gerade einmal drei Jahren in das NRW-Tierheim. Er wurde abgegeben, weil seine vorherige Familie umgezogen ist und ihn nicht mitnehmen konnte. Im Tierheim wartete die französische Bulldogge dann sehnsüchtig auf ein neues Zuhause, aber wurde immer wieder enttäuscht.

Tierheim in NRW leidet mit Hund

Man konnte den Hund zwar vermitteln, aber nur nach einer kurzen Zeit, wurde Damon wieder zurück in das NRW-Tierheim gebracht. Die Familie war mit der Bulldogge überfordert. Auch eine zweite Vermittlung endete mit einer bitteren Enttäuschung, denn auch seine neuen Halter konnten den Hund leider nicht behalten.

Dabei sei Damon eigentlich ein toller Hund, wie das Tierheim in NRW bestätigt, jedoch müsse er konsequent erzogen werden. Auf Facebook berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück: „Damon neigt zur Eifersucht und verteidigt sein Futter.“ Daher benötige der Hund klare Regeln und eine konsequente, aber liebevolle Erziehung, was in seinem vorherigen Zuhause bisher nicht gelungen sei.

Zweimal kehrte Damon zurück in das Tierheim in NRW, aber endlich scheint sich sein Glück gewendet zu haben. Auf Facebook kündigt das Tierheim Köln-Dellbrück an, dass der Hund ein neues Zuhause gefunden hat – dieses Mal hoffentlich für immer.

Tierheim in NRW hat ein „richtig gutes Bauchgefühl“

Das Tierheim-Team setzt „große Hoffnungen in sein neues Frauchen“ und hofft, dass sie der richtige Mensch für Damon ist. Die Dame habe bereits einiges an Erfahrung mit kleinen, selbstbewussten Hunden, und das Tierheim Köln-Dellbrück deshalb ein „richtig gutes Bauchgefühl, dass es dieses Mal passt.“

In den Kommentaren meldet sich das neue Frauchen und berichtet, dass der Hund sich schlicht ergreifend „verhält wie eine Bulldogge, die kein Glück im Leben hatte.“ Man kann nur hoffen, dass dies in der Zukunft anders laufen wird und er endlich sein „für-immer-Zuhause“ gefunden hat.