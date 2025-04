Tierheim in NRW fällt aus allen Wolken – es geschieht zwei Mal in kürzester Zeit!

Irre Szenen im Tierheim Köln-Dellbrück! Nach der Sicherstellung mehrerer Tiere aus einem Zoogeschäft wird es plötzlich turbulent in den Räumlichkeiten des Tierschutzvereins in NRW.

Dabei hätten schon früh die Alarmglocken schrillen können. Doch erst als eines der Tiere verschwunden war, zählte das Tierheim in NRW eins und eins zusammen.

Tierheim in NRW nimmt verletzte Tiere auf

Gleich sieben Hamster musste das Tierheim Köln-Dellbrück aus dem Zoogeschäft aufnehmen, „wo man sich mit der Haltung dieser Tiere so überhaupt nicht auskannte“, hieß es. Entgegen aller Empfehlungen wurden die Nagetiere gemeinschaftlich gehalten. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Einzelgänger seien teilweise zerbissen und extrem verschüchtert gewesen. Alle bis auf eine, die das NRW-Tierheim Hilde nannte.

„Wir dachten ja bisher, Hamster seien sehr sanfte, von Natur aus pazifistische Wesen, die keiner Fliege etwas zuleide tun können. Zumindest dachten wir das, bis wir Hilde trafen“, so die Tierpfleger. Und weiter: „Wir wissen nicht, in welchem Drill-Camp sie ausgebildet wurde, aber sie ist zweifellos der Arnold Schwarzenegger unter den Hamstern.“

Tierheim in NRW fällt aus allen Wolken

Und das stellte Hilde kurz nach ihrer Ankunft im NRW-Tierheim unter Beweis. Statt sich vom Umzugsstress zu erholen, nagte Hilde erst am Mobiliar ihres neuen Einzelkäfigs, nur um dann kurzerhand ein Loch in die Wand zu knabbern. Und zack! War Hilde verschwunden.

Zum Glück habe man sie wiederfinden können und in einen stabileren Käfig verfrachten können. Mit dem Ergebnis, dass die wilde Hilde kurze Zeit später schon wieder verschwunden war. Wieder hatte ihre Behausung plötzlich ein großes Loch.

„Jetzt lebt sie in einer Fort Knox-ähnlichen Box und wartet auf Menschen mit viel Geduld und einem Hamstergehege aus Kruppstahl – oder etwas ähnlich Unzerstörbarem“, erklärt das NRW-Tierheim mit Augenzwinkern. Dessen Beitrag begeistert Tierfreunde in den Sozialen Medien. Einer scherzt weiter: „Ein Bekannter in der JVA hat jetzt die Genehmigung zur Haltung eines Kleintiers bekommen. Ich könnte mir vorstellen, er hätte Interesse.“ Es scheint, als stünde Hilde am Beginn einer entfesselnden Karriere…