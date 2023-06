NRW-Tierheim sofort alarmiert, als Lkw-Fahrer im Laderaum diese Entdeckung macht

Katzen gelten als vorsichtige, aber auch sehr neugierige Tiere. Rosie war nur eins von beiden. Anders ist nicht zu erklären, wie sie auf kuriosem Weg am Ende in einem Tierheim in NRW landete und ihre Familie seither nicht mehr wiedersah.

Ein Trucker entdeckte die kleine Katze, als er die Türen zu seinem Laderaum öffnete, und konnte seinen Augen kaum trauen. Er brachte Rosie in ein Tierheim in NRW – doch weder die Suche nach den Eigentümern noch die Vermittlung an eine neue Familie war bislang erfolgreich.

Tierheim in NRW: „Truckerbabe“ Rosie findet keine Familie

Einen ganzen Tag war der LKW-Fahrer Anfang des Jahres durch den Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen gefahren, hatte dabei viele Zwischenstationen angefahren. Bei einem Halt muss die freche Rosie aufgesprungen sein. Unentdeckt fuhr sie mit, bis der Fahrer sie nach Dienstschluss zufällig entdeckte und ins Tierheim Bergheim brachte (hier die verrückte Geschichte).

Weil Rosie weder gechippt ist noch ein Halsband trug, versuchte es das Tierheim mit einem Aufruf. Über 3500 Mal wurde der Beitrag auf Facebook geteilt. Doch niemand konnte helfen, das Zuhause der Katze zu ermitteln. Und auch die Versuche, sie an eine neue Familie zu vermitteln, schlugen bislang fehl.

„Sie ist eine absolute Zuckerpuppe“

Für das Tierheim Bergheim unverständlich. „Sie ist eine absolute Zuckerpuppe: freundlich, verschmust, verträglich und fotogen obendrein!“ Ihr nächstes Zuhause sollte in einer verkehrsarmen Gegend sein, möglichst ohne LKW-Verkehr. „Damit sie nicht wieder auf dumme Ideen kommt.“

Willst du Rosie kennenlernen? Oder hast du etwa eine Idee, wo und wie sie damals auf den LKW aufgesprungen ist und wem sie eigentlich gehört? Melde dich beim Tierheim in NRW, zum Beispiel über www.tierheim-bergheim.de!