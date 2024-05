Tierheim in NRW entsetzt über Hunde-Besitzerin: „Ganz schwindelig vom Kopfschütteln“

Erneut berichtet ein Tierheim in NRW über das traurige Schicksal eines Hundes, der in die falschen Hände geraten ist und deshalb leiden musste. Das Tierheim Bergheim kann nicht fassen, wie verantwortungslos die Besitzerin der Hündin Luna war. Wenigstens ist Luna im Tierheim jetzt gut aufgehoben.

Die junge Schäferhündin war ihrer Besitzerin entlaufen. Das Ordnungsamt konnte sie jedoch einfangen und in das Tierheim in NRW bringen. Dort sollte die freundliche Hündin darauf warten, dass ihr Frauchen sie abholen kommt.

Tierheim in NRW: Schäferhund in Not

Lunas Besitzerin meldete sich auch relativ schnell bei dem Tierheim in NRW. Jedoch nicht um den Hund abzuholen, ganz im Gegenteil. Komplett entsetzt berichtet das Tierheim Bergheim, dass sie lediglich da war, um Luna abzugeben. Die Mitarbeiter des Tierheims hatten mit einem freudigen Wiedersehen gerechnet und nicht damit, dass Luna bei ihnen bleiben wird.

Die Hunde-Besitzerin berichtete dem Tierheim in NRW, dass sie die junge Hündin erst vor einem Tag gekauft hätte und direkt festgestellt hätte, dass es sich um ein „Fehlkauf“ handelte. Jetzt wo der Hund eh schon mal im Tierheim sei, nutze sie die Gelegenheit, um Luna komplett loszuwerden.

Das Tierheim ist entsetzt über die ehemalige Hunde-Besitzerin. Auf Facebook postet das Tierheim in NRW: „Uns ist schon ganz schwindelig vom Kopfschütteln.“ Wenigstens ist die Schäferhündin jetzt in guten Händen. Das Tierheim arbeitet tatkräftig daran, für Luna ein neues Zuhause zu finden, mit Besitzern, die sich richtig um sie kümmern.

Luna wohl nur „Fehlkauf“

In den Kommentaren sind die User ebenfalls schockiert über das verantwortungslose Verhalten der Frau. Aber wie eine Userin es postet: „Zum Glück ist sie jetzt bei euch. Sie findet bestimmt schnell ein für immer zu Hause.“ Die Hündin ist im Tierheim in NRW deutlich besser aufgehoben, als in ihrem ursprünglichen Zuhause.

Das Tierheim in NRW ist ebenfalls optimistisch, dass Luna schnell ein neues Zuhause finden wird. Der Hund ist unglaublich lieb und aufgeschlossen. Jetzt fehlen nur noch die richtigen Menschen, die ein großes Herz für Schäferhunde haben.