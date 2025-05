Kater landet in Tierheim in NRW – Blick auf seinen Schwanz offenbart ganzes Ausmaß

Wenn Tiere in einem der zahlreichen Tierheime in NRW landen, steckt dahinter nur selten eine freudige Geschichte. Oftmals sind es herzzerreißende Schicksale, die Fans von Hund, Katze und Co. tief betroffen machen.

So steht es auch um Kater Stompi. Denn als der Kater im April ins Tierheim Moers (NRW) gebracht wurde, war den Pflegern schnell klar, dass niemand die Samtpfote vermissen würde. Doch ein Blick auf seinen Schwanz sorgte für bittere Gewissheit.

Tierheim in NRW teilt Kater-Schicksal

„Am 09. April 2025 kam Stompi als Fundtier zu uns ins Tierheim … menschenbezogen, unkastriert, ohne Chip und verletzt … so haben wir das am liebsten. Wenig verwunderlich, dass der liebenswerte Kater nicht vermisst wurde“, schrieb das NRW-Tierheim zu seinem Beitrag auf Facebook. Dazu hatte es Bilder des auf 2 Jahre geschätzten Katers geteilt – und offenbarte schnell ein grausames Detail.

Denn nicht nur war Stompi eiskalt auf die Straße gesetzt worden. Außerdem wies die Samtpfote eine offene Fraktur am Schwanz auf, die ihm unerträgliche Schmerzen bereitet haben muss. „Die Amputation des Schwanzes war unumgänglich“, so das NRW-Tierheim.

SO geht es Stompi heute

Inzwischen habe sich der Kater gut von seiner OP erholt und sei nun offen dafür, ein neues Zuhause zu finden. „Er zeigt sich bei uns anderen Katzen gegenüber nett und gut sozialisiert. Wir gehen davon aus, dass er den Freigang gewohnt ist. Somit sucht er ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang“, wünschen sich die Mitarbeiter des Tierheims in NRW.

Beim Anblick des circa zweijährigen Tieres geraten viele Katzenliebhaber direkt ins Schwärmen. „So ein niedlicher Kerl“, „Der arme Kerl“ oder „So ein hübscher Schatz“, ist unter anderen in den Kommentaren zu lesen. „Wer sich für unseren Stompi interessiert und mehr wissen möchte, kann uns zu den bekannten Zeiten (unter 02841 21202, Anm. d. Red.) anrufen (Mo – Fr 14 – 17, Sa 13 – 16 Uhr)“, appelliert das Tierheim.