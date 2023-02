Tierheim in NRW teilt unglaubliche Geschichte – „Brauchen jetzt eure Hilfe!“

Unglaublich, was für eine Reise dieser Vierbeiner hinter sich hat. Da ist selbst das Tierheim in NRW platt. Als ein Trucker-Fahrer das Tier plötzlich in seinem Wagen fand, konnte er nicht anders als sich wundern, wie es da hineingekommen war.

Weil er überhaupt keinen Schimmer hatte, woher das Tier stammte, brachte er es direkt zum nächsten Tierheim in NRW – das Tierheim Bergheim. Das bittet nun um Hilfe. Wer vermisst diese süße Maus?

Tierheim in NRW sucht Katzen-Besitzer

Das Tierheim Bergheim teilt die abenteuerliche Geschichte von Katze „Rosi“ bei Facebook. „Rosi hat ‚Trucker Babe‘ gespielt“, scherzen die Mitarbeiter. Doch wo gehört sie eigentlich hin? Die Fundkatze war irgendwann am Montag, den 20. Februar, in den LKW eines überraschten Fahrers eingestiegen. Der fand das Tier nach Dienstschluss in seinem Wagen.

Doch wann war die Katze zugestiegen? Diese Frage konnte der Fahrer bei bestem Willen nicht beantworten, denn er hatte den blinden Passagier nicht bemerkt. Den ganzen Tag war er im Rhein-Erft-Kreis unterwegs – mit mehreren Halten zwischendurch. „Rosi“ hätte also in Bergheim, Kerpen, Brühl oder Hürth einsteigen können, aber auch in Pulheim oder Elsdorf – wer weiß. Auch diese Katze sucht ein Zuhause.

So kannst du „Rosi“ helfen

„Sie scheint noch jünger zu sein“, glauben die Mitarbeiter immerhin zu wissen. Weil „Rosi“ aber nicht gechipt ist, hat das Tierheim Bergheim wenig Informationen über das Tier oder seine Besitzer. „Deswegen brauchen wir jetzt Eure Hilfe!“, bittet es deshalb. „Bitte teilt diesen Beitrag und helft Rosi wieder nach Hause zu kommen.“

Dazu sind die Nutzer definitiv bereit. Sie teilen eifrig und wünschen der Katze, dass sie schnell wieder nach Hause findet. Ihre Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Für den Fahrer haben Sie auch noch Lob übrig. „Klasse von dem Fahrer, dass er sich gekümmert hat“, kommentiert eine Nutzerin.