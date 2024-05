Tierheim in NRW schickt Katze zum Röntgen – Pfleger machen fürchterliche Entdeckung

Wieder ein Schicksal in einem Tierheim in NRW, das einen fassungslos macht! In der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wurde die neunjährige Katze Lucky vorgestellt.

Tierheim-Pfleger ließen Lucky röntgen, dabei kam eine furchtbare Entdeckung heraus.

Entsetzlicher Fund im Körper der Katze

Im Körper der Katze stecken zwei Luftgewehr-Kugeln! Lucky wurde also beschossen, aber glücklicherweise nicht tödlich verletzt. Das Problem: Die Kugeln befinden sich zu nahe am Herzen des Tieres. Deshalb können sie nicht in einer Operation entfernt werden.

Solche Vorfälle gibt es immer wieder, wie auch im Kommentarbereich unter dem Beitrag auf Instagram deutlich wird. Da schreibt eine Frau aus eigener bitterer Erfahrung: „Unsere Katze wurde auch angeschossen und die Nachbarskatze auch, Anzeige gegen unbekannt, wir haben nie rausgefunden, welche kranke Person das war.“ Eine andere drückt ihr Mitgefühl aus: „Unser Kater aus meiner Kindheit wurde auch mal angeschossen, das ist wirklich grausam!“ Hinterher sei das Tier vergiftet worden. „Deshalb habe ich heute einen Hund, um eine Katze als Freigänger hätte ich keine ruhige Minute.“

Tierheim in NRW: WDR-Sendung unterstützt bei Vermittlung

Zurück zu Lucky: Die Redaktion der WDR-Sendung hofft nun darauf, dass die Katze aus dem Tierheim in Düsseldorf in ein liebevolles und ruhiges Zuhause vermittelt werden kann. Es sollte Lucky viel Freiheit und Freigang bieten.

Das Tier ist ziemlich schüchtern – kein Wunder bei der Vorerfahrung mit Menschen! Es lässt sich aber mit Leckerchen aus der Reserve locken und ist auch Streicheleinheiten nicht abgeneigt, wenn ein Vertrauen aufgebaut wurde.

Neben den Kugeln im Körper leidet Lucky auch an Arthrose an der Hüfte. Sie ist nun mal nicht mehr die Jüngste!

Wer Interesse hat, Lucky bei sich aufzunehmen, kann das Tierheim aus der NRW-Landeshauptstadt kontaktieren: 0211 / 651850.