Tierheim im Ruhrgebiet erhält Karton – sein Inhalt bricht Herzen!

Die Mitarbeitenden in diesem Tierheim in Ruhrgebiet können es kaum fassen, was sie da plötzlich vor ihrer Tür finden. Am späten Abend findet einer der Tierretter einen kleinen Karton. Der Inhalt macht nicht nur die erfahrenen Mitarbeiter sprachlos, sondern rührt auch andere Tierfreunde im Netz zu Tränen.

Tierheim im Ruhrgebiet teilt schweres Schicksal

Die Mitarbeitenden aus diesem Tierheim im Ruhrgebiet haben in den vergangenen Jahren schon so einiges gesehen. Verletzte, ausgesetzte Tiere, die sich selbst überlassen wurden und verwahrloste Tiere, die aufgrund miserabler Umstände aus ihrem bisherigen Haushalt gerettet werden mussten. Doch das, was sie vor ihrer Tür gefunden haben, geht selbst den erfahrensten Tierrettern nahe.

Immer wieder kommt es vor, dass besonders junge Tiere abgegeben werden. Der Grund? Nach wenigen Wochen wird den Besitzern klar, dass das Zusammenleben mit einer Fellnase viel Arbeit und Geduld bedarf. Viele fackeln dann nicht lange und bringen es zu einem der nächstgelegenen Tierheime, um die Verantwortung abzugeben. Dass diese Maßnahme nicht nur die Tierretter zunehmend belastet, sondern auch die Vierbeiner ihr Leben lang prägt, so weit denken einige Besitzer im ersten Moment nicht. So auch bei diesem Kätzchen, das ausgesetzt in einem Karton vor einem Tierheim im Ruhrgebiet aufgefunden wurde.

Tierfreunde empört – „Immer wieder erschreckend“

„Es ist einfach nicht zu verstehen, was manche Menschen bewegt, ihre Tiere so zu entsorgen“, schreibt das Tierheim Bottrop in den sozialen Netzwerken. Beigefügt ist ein Video des Katzenbabys, das glücklicherweise von den Tierrettern mit Fressen und einem Dach über dem Kopf wohl umsorgt wird. „Jetzt kann sich das kleine Kätzchen in Sicherheit erholen“, schreibt das Tierheim weiter. Auch wenn das Tier nun Schutz hat, berührt das Katzen-Schicksal die Herzen anderer Tierliebhaber im Netz.

„Ich verstehe die Menschen nicht, die zu so etwas fähig sind“, wird eine Stimme in der Kommentarspalte unter dem Beitrag laut. „Immer wieder erschreckend“, schreibt ein anderer.

Zu hoffen bleibt, dass sich die kleine Katze von dem Schreck erholt und schon bald eine liebevolle Familie für die kommenden Jahre findet.