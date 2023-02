Tierheim in NRW schlägt Alarm – „So geht es nicht weiter!“

Dass ein Tier eine wohl überlegte Entscheidung sein sollte, dürfte eigentlich längst kein Geheimnis mehr sein. Trotzdem kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, in denen die Besitzer von Vierbeinern offenbar nicht damit gerechnet haben, was ihr Haustier alles benötigt. Eine Geschichte aus dem Tierheim in NRW bewies das nun einmal mehr…

Neben der Pflege und Zuneigung gehören selbstverständlich auch Futterkauf und Co. zu den täglichen Aufgaben eines Haustierbesitzers. Und was ist eigentlich, wenn dem Tierchen im schlimmsten Fall mal etwas passiert? Daran denken offenbar nur noch wenige Besitzer von Hund, Katze oder Hamster!

Tierheim in NRW appelliert an Community

Und genau das ist ein Punkt, der das Tierheim Bergheim in NRW immer wieder traurig werden lässt. Über ihre sozialen Plattformen teilten die Tierfreunde die tragische Geschichte von Kater Simba. Das erst sechs Monate alte Tierchen wurde von seinem Besitzer in der Tierklinik abgeliefert und übereignet, nachdem es einen Fremdkörper im Darm hatte.

Stolze 2652 Euro kostete die Entfernung des Gegenstands in Simbas Bauch – eine Summe, die sich sein Herrchen wohl nicht leisten konnte und den Kater deshalb in der Klinik zurückließ. „Liebe Leute, so geht es nicht weiter! Ihr müsst VOR Anschaffung eines Tieres darüber nachdenken, ob Ihr Euch das finanziell auf lange Sicht leisten könnt“, forderte das Tierheim in NRW alle zukünftigen Interessenten auf.

Tierheim in NRW: Besitzer sollen vorgesorgt haben

Sei es ein Sparschwein oder eine Versicherung: Wer ein Haustier besitzen möchte, sollte auch genügend Geld zur Verfügung haben, um das Tier im schlimmsten Fall auch finanziell retten zu können.

Die Behandlungskosten von Kater Simba wurden letztendlich vom Tierheim in NRW übernommen. Doch das könne keinesfalls immer die einzige Lösung sein. „Bitte, bitte sorgt vor“, appellierten die Tierfreunde an ihre Community. Oft sind es nämlich auch nicht die älteren Tiere, die mehrmals zum Tierarzt müssen – besonders jungen Katzen oder Hunden passieren Unfälle, mit denen anfangs vielleicht keiner gerechnet hatte.