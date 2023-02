Tierheim in NRW: Mitarbeiter schockiert – Vierbeiner in „erbärmlichem Zustand“ gefunden

Wer im Tierheim arbeitet, muss Tag für Tag so einiges Leid mit ansehen. Hier landen oftmals Vierbeiner, die einfach ausgesetzt wurden, von ihren Besitzern nicht mehr geliebt werden, oder sich im schlimmsten Fall in einem fürchterlichen Zustand befinden und allein auf der Straße wohl gar nicht überlebt hätten…

Solche emotionalen Schicksale machen auch vor dem Tierheim Köln-Dellbrück in NRW keinen Halt. Hier wurde ein Tierchen abgegeben, dass in keiner schlimmeren Verfassung hätte sein können. Die Geschichte geht auf jeden Fall unter die Haut!

Tierheim in NRW teilt trauriges Schicksal

Via Facebook teilte das Tierheim in NRW die Story von Tante Irmgard – einer älteren Kaninchendame. Das schwarz-weiße Häschen wurde Anfang dieses Jahres ausgesetzt und glücklicherweise als Fundtier in die Einrichtung gebracht. Bei bester Gesundheit war das Kaninchen jedoch keinesfalls.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass Tante Irmgard gesundheitlich angeschlagen war, konnte man schon mit bloßem Auge feststellen. „Ihre Ohren waren total entzündet und verkrustet, sie hatte Milben und war auch sonst in einem erbärmlichen Zustand“, erläuterte das Tierheim in NRW den Zustand des Hasen bei Ankunft in der neuen Unterkunft.

Tierheim in NRW erzielt Erfolge

Das Team rund um die Tierfreunde gab sofort sein Bestes und päppelte Tante Irmgard dank intensiver Behandlung wieder auf – mit Erfolg: „Jeden Tag sah sie ein bisschen besser aus!“ Zur Veranschaulichung teilte das Tierheim sogar ein Vorher-Nachher-Bild, das wirklich Bände sprach.

Mehrere Themen:

Während die Ohren des süßen Fellknäuels anfangs total verkrustet waren, ist nach der Behandlung das Fell viel deutlicher zu sehen und auch die Augen wurden von Milben und Co. befreit.

Tierheim in NRW sucht neues Zuhause für Kaninchen

Auch wenn das rund fünf Jahre alte Hoppelhäschen auf dem Weg der Besserung ist, fehlt Tante Irmgard ein entscheidender Punkt zum weiteren Lebensglück – nämlich ein neues Zuhause! Wer dem knuffigen Tierchen diesen Wunsch erfüllen kann, der soll sich bitte unter kleintiere@tierheim-koeln-dellbrueck.de melden.