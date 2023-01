Hund in NRW kehrt ins Tierheim zurück – Tierschützer ahnen sofort Erschreckendes

Oft wird das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) mit schrecklichen Schicksalen konfrontiert: Tiere, die von ihren Besitzern herzlos abgegeben werden und auch Vierbeiner, die schwer erkrankt sind und nicht selten sogar mit dem Tod ringen. Doch im Fall von Hund Lori gab es jetzt ein dickes Happy-End! Dabei ging es ihr vor einiger Zeit so gar nicht gut.

Es ist wohl mit einer der schönsten Beiträge auf dem Instagram-Account des Tierheims Köln-Dellbrück (NRW): Hund Lori ist wieder gesund und hat ein neues Zuhause gefunden! Dabei ging es dem Vierbeiner vor einiger Zeit sehr schlecht. Inzwischen wurde die süße Hunde-Omi an ein liebevolles Frauchen vermittelt. Und das Duo stattete dem Tierheim jetzt einen Besuch ab. Da kamen dem Tierheim die erschreckenden Bilder von Lori wieder hoch.

Hund in NRW: Tier-Freunde sind von den Nachrichten begeistert

„Heute hatten alle, die unseren Empfang betraten, ein breites Grinsen im Gesicht, denn wir hatten ganz, ganz reizenden Besuch. Erinnert Ihr euch noch an Lori, die über einen Tierarzt hier abgegeben wurde? Damals war ihr Zustand extrem besorgniserregend: Sie hatte nicht nur entzündete, krustige Haut, sondern auch Umfangsvermehrung und jede Menge Blasensteine“, schreibt das Tierheim auf Instagram.

Doch es gibt gute Nachrichten zu vermelden: „Die Steine sind mittlerweile entfernt, das Fell sprießt – und sie hat, was, noch viel wichtiger ist, ein neues Frauchen gefunden, bei der sie überglücklich ist!“ Eine Meldung, die alle Tier-Freunde gerne hören. „So ein schönes Happy End. Hoffentlich noch für viele glückliche Jahre“, „Alles Gute für Lori und dem neuen Frauchen. Schöne Jahre noch wünsche ich euch“ und „Mehr solcher Menschen“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Bleibt nur zu hoffen, dass Lori ihr restliches Hunde-Leben in vollen Zügen genießen kann.