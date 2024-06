Tierheim in NRW mit Schock-Bericht von der Autobahn – „Nahezu unerträglich“

Man hört es immer wieder, aber trotzdem ist jeder Fall eine Tragödie. Tiere rennen auf die Straße und werden überfahren. Das Tierheim in NRW berichtet erneut von einem traurigen Vorfall auf der Autobahn.

Auf der A4 konnte die Autobahnpolizei vier kleine Entenbabys bergen und sicher in ein Tierheim in NRW bringen. Die kleinen Racker haben Furchtbares erlebt und kamen komplett erschöpft im Tierheim in Köln-Dellbrück an. Das Tierheim berichtet: „Ihnen fielen buchstäblich die Äuglein zu.“

Tierheim in NRW: Tragödie auf der Autobahn

Die Erschöpfung der Entenbabys ist verständlich, denn bevor die Autobahnpolizei sie bergen konnte, mussten die vier Enten Schreckliches ertragen. Vor ihren Augen wurden ihre Mutter und vier ihrer Geschwister von einem Auto überfahren. Man kann nur von Glück reden, dass man wenigstens die vier Enten retten konnte.

Die Entenbabys befinden sich jetzt im Tierheim in NRW und versuchen, sich von dem Schock zu erholen. Das Team des Tierheims kümmert sich rührend um die vier Enten und schreibt auf Facebook: „Wir hoffen sehr, ihnen eine gute Ersatzmama sein zu können.“ Man kann nur hoffen, dass die Enten von jetzt an ein friedlicheres Leben führen können.

In den Kommentaren zeigen sich die User ebenfalls bestürzt über das Schicksal der Entenfamilie. Eine Nutzerin kommentiert den Beitrag: „Solche Geschichten sind mir nahezu unerträglich, die armen Dinger, gut, dass sie euch haben.“ Sehr verständlich, denn der Vorfall auf der Autobahn ist wirklich entsetzlich.

Autobahnpolizei rettet Entenbabys

Man kann nur dankbar sein, dass die Autobahnpolizei es geschafft hat, die Entenbabys einzufangen und in das Tierheim in NRW zu bringen. Eine Nutzerin schreibt sehr treffend: „Oje, die armen Kleinen. Zum Glück sind sie jetzt bei euch in Sicherheit!“ In dem Tierheim Köln-Dellbrück sind die Enten endlich gut aufgehoben.

Immer wieder rennen Wildtiere auf die Autobahn und werden überfahren. Das Schicksal der Mutter und der Geschwister der Entenbabys ist bedauerlicherweise kein Einzelfall. Die Enten im Tierheim in NRW haben hoffentlich von jetzt an etwas mehr Glück im Leben und können vielleicht sogar ein gutes Zuhause finden.