NRW-Tierheim bekommt „Spenden“ – und macht sich Luft: „Dumm und unverschämt“

Eigentlich freuen sich Tierheime in NRW über jede Spende, die man für das Wohl der Tiere nutzen kann. Aber nicht immer landen hilfreiche Objekte in der Spendenbox der Einrichtungen. Auf Facebook erklärt das Tierheim Bottrop, was für Probleme dadurch entstehen können.

Ob Näpfe, Halsbänder, Leinen, Spielzeug oder Futter. Tierheime in NRW können mit vielen Utensilien etwas anfangen. Selbst wenn nicht alles selbst verwendet werden kann, lässt sich manches auch auf anderen Wegen zu Geld machen.

Tierheim in NRW: Kaputter Tisch und beschädigtes Hundebett

Jedoch heißt das trotzdem nicht, dass man seinen Abfall in der Spendenbox des Tierheims abladen kann, wie es im Tierheim Bottrop passiert ist. Auf Facebook zeigen die Verantwortlichen Bilder eines Hundebetts. Jedoch ist dieses bereits beschädigt und das Polster quillt hervor. Auch landete ein kaputter Tisch in der Spendenbox des Tierheims in NRW.

„Wenn etwas kaputt ist, dann ist es nicht mehr zu gebrauchen und gehört in den Müll“, spricht das NRW-Tierheim deshalb Klartext. Schließlich sei die Einrichtung keine Müllentsorgung.

In den Kommentaren sind viele Nutzer davon entsetzt, was bei dem Tierheim in NRW als Spende abgegeben wurde. Wütend schreibt eine Userin: „Wie dumm und unverschämt doch solche Leute sind.“ Eine andere Nutzerin kommentiert: „Unmöglich und frech, sowas.“

Durch Entsorgung entstehen zusätzliche Kosten

Nicht nur ist solches Verhalten nicht besonders sozial, sondern kann auch bei dem NRW-Tierheim zu Problemen führen. „Es ist für uns unheimlich schwierig, defekte Dinge zu entsorgen. Teilweise entstehen uns dafür auch noch zusätzliche Entsorgungskosten“, erklären die Tierpfleger.

Daher erinnert das Tierheim in NRW, auch wenn es eigentlich jedem klar sein sollte: „Bitte spendet uns nur Dinge, die wir weiter benutzen oder verkaufen können!“ Für kaputte Gegenstände gibt es definitiv bessere Entsorgungsmöglichkeiten als die Spendenbox des Tierheims.